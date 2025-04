Piero Quispe negó conocer a Olenka Mejía pese a que los grabaron en hotel: "No me metas en problemas"

El futbolista Piero Quispe se convirtió en el protagonista de un nuevo ampay difundido por el programa 'Magaly TV: La Firme', donde se le vio ingresando al hotel Costa del Sol del Aeropuerto Jorge Chávez junto a Olenka Mejía. Sin embargo, al ser consultado por la prensa, negó cualquier encuentro con la modelo e incluso aseguró no conocerla.

Durante la reciente emisión del programa de Magaly Medina, se presentó un informe en el que se muestra a Piero Quispe ingresando al hotel Costa del Sol el pasado 26 de marzo. Ese mismo día, Olenka Mejía, supuesta ex de Jefferson Farfán, también fue captada ingresando al mismo establecimiento.

La reunión se llevó a cabo tras el regreso del futbolista a Lima, luego del partido entre Perú y Venezuela. A su salida del hotel, el jugador, quien actualmente forma parte de un equipo mexicano, fue abordado por los reporteros del programa para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, rechazó cualquier vínculo con Olenka Mejía y negó haberse reunido con ella.

"No sé quién es Olenka, no me grabes hermano, vengo de la selección (...) ¿tú me has visto?, hermano, no me metas en problemas", declaró Quispe cuando le preguntaron sobre la situación. Ante la insistencia de los periodistas, reafirmó: "Sí, niego", descartando cualquier tipo de encuentro con la modelo.