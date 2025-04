Piero Quispe es ampayado con Olenka Mejía en hotel por 'Magaly Tv La Firme': "¿Me has extrañado?"

En el programa de 'Magaly TV La Firme', la conductora reveló que el futbolista de la selección peruana de fútbol ampayado fue Piero Quispe. Este pelotero que juega en el extranjero se habría encontrado con Olenka Mejía en un hotel del aeropuerto Jorge Chávez.

El pelotero Piero Quispe es un jugador de fútbol de 23 años que jugaba en el Club Universitario de Deportes y en 2023 fue reconocido el mejor jugador de la Liga 1. En aquel año hizo pública su relación con Cielo Berrios, madre de su hija de cinco meses. Desde el año pasado, se encuentra jugando para el equipo mexicano 'Pumas Mx'.

El 26 de marzo, Olenka Mejía y el futbolista fueron captados ingresando en el Hotel Costa del Sol en Callao. Según las cámaras de 'Magaly TV La Firme', primero llegó la supuesta ex de Farfán al lugar y después el seleccionado peruano para no levantar sospechas, ya que él llegó después del partido contra Venezuela.

Después, el programa de Magaly mostró un audio de una llamada telefónica proporcionada por Mejía donde el futbolista la llama y le dice para que se encuentren en el hotel del aeropuerto Jorge Chávez. Así mismo, recalcó que ella debería esperarlo en el cuarto y que la habría extrañado.

Ambos fueron entrevistados por los 'urracos' de Magaly, aunque Olenka Mejía reveló que son amigos desde hace tres años, Piero Quispe la negó por completo y afirma que no sabe quién era ella.

"Tenemos una amistad de años, tenemos tres años. (Hasta donde sabemos tiene pareja) No sé, desconozco del tema solo tenemos un vínculo amical. (sobre el encuentro en el hotel) fue una reunión, él llegaba de jugar con la federación, fue súper espontáneo y solo se habló de temas amicales. Tenía que traer unas cosas, unos encargos, todo muy bien", expresó la joven.

Afirma que se encontraron en el hotel porque se atrasó su vuelo y fue el único punto de encuentro porque tenían temas pendientes por conversar. Por su parte, Piero Quispe respondió más cortando y fastidiado de que lo vincularan con ella pidiendo que no lo metan en problemas.

"¿Es tu pareja, estás saliendo con ella?", pregunta el reportero y Quispe responde: "No sé quién es Olenka, hermano (Pero te hemos visto con ella, por eso te preguntamos) niego, hermano no me metas a mí en problemas".