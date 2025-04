Piero Quispe: Olenka Mejía denuncia que estaría siendo amenazada tras el ampay, asegura Magaly

El ampay de Piero Quispe con Olenka Mejía ha generado gran controversia en el espectáculo y el deporte nacional, ya que fueron captados entrando en el hotel del aeropuerto de Lima. Sin embargo, la modelo denunció que, tras exponerse el encuentro, ha recibido amenazas y, por ello, tomó la decisión de poner una denuncia.

La noche de ayer, 'Magaly TV, La Firme' expuso imágenes y pruebas de que Piero Quispe y Olenka Mejía entraron a la misma hora al hotel Costa del Sol, ubicado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. A su salida, Piero fue abordado por las cámaras de Magaly, pero negó conocer a Olenka y, por ende, dijo que no se había encontrado con ella en ningún lado. Sin embargo, ella dijo que solo se reunieron en el hotel para que le entregue unas cosas.

Magaly Medina se pronunció tras emitir las imágenes del ampay, asegurando que Olenka decidió poner una denuncia en una comisaría de Surquillo debido a que presuntamente estaría recibiendo amenazas por parte del futbolista que juega en México.

Magaly afirmó que sus fuentes le indicaron que Olenka habría colocado la denuncia ya que estaría recibiendo amenazas por parte de Piero, aunque esta información no ha sido confirmada por la misma Olenka.

En ese sentido, Magaly concluyó afirmando que Olenka se acercó a la comisaría mucho antes de que se difundieran las imágenes del ampay. La modelo habría puesto su denuncia en la comisaría alrededor de las 8:30 P.M., casi dos horas antes de que se emitieran las imágenes.

La reunión se llevó a cabo tras el regreso del futbolista a Lima, luego del partido entre Perú y Venezuela. A su salida del hotel, el jugador, quien actualmente forma parte de un equipo mexicano, fue abordado por los reporteros del programa para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, rechazó cualquier vínculo con Olenka Mejía y negó haberse reunido con ella.

"No sé quién es Olenka, no me grabes hermano, vengo de la selección (...) ¿tú me has visto?, hermano, no me metas en problemas", declaró Quispe cuando le preguntaron sobre la situación. Ante la insistencia de los periodistas, reafirmó: "Sí, niego", descartando cualquier tipo de encuentro con la modelo.