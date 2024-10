¡Qué fuerte! Mauricio Diez Canseco envió carta notarial a ex chica dorada tras acusarlo de lavado de activos

El empresario peruano Mauricio Diez Canseco, dueño de la cadena de restaurantes 'Rústica', ha emprendido acciones legales contra la argentina Nenu Lúpez, ex 'chica dorada' y modelo de su empresa, luego de las serias acusaciones por presunto lavado de activos que ella hizo en su contra en el programa de Tinelli.

A través del programa de Magaly Medina, el reconocido empresario informó que envió una carta notarial directamente hasta Argentina, pues busca que la modelo se rectifique. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mauricio Diez Canseco envió carta notarial a ex chica dorada

El programa de Magaly Medina dio a conocer que Mauricio Diez Canseco envió una carta notarial a Nenu López, ex chica dorada, pidiendo que se rectifique sobre sus graves acusaciones contra el empresario.

"Nos ha mandado una copia de la carta notarial que está mandando a Argentina y le dice que le da un plazo para rectificarse de tres días, de lo contrario le entablará un juicio por haberlo llamado 'lavador de guita'. Además, le va a pedir una reparación civil de más de un millón de dólares por haber ensuciado su imagen", leyó Magaly este 2 de octubre.

Mauricio Diez Canseco ha exigido que Nenu Lúpez se retracte públicamente de sus declaraciones. Si no lo hace, el empresario ha advertido que presentará una demanda por difamación, solicitando una compensación de un millón de dólares por los daños a su imagen y reputación. La carta notarial ha sido enviada directamente a Argentina, destacando la seriedad con la que está abordando el asunto.

A pesar de que Diez Canseco no ha realizado más declaraciones hasta ahora, las acusaciones de Lúpez han generado un gran alboroto en Perú y Argentina. Las insinuaciones sobre un supuesto lavado de dinero en sus negocios y su vida amorosa han centrado la atención mediática del empresario, quien ya ha tomado cartas en el asunto.

¿Cuáles fueron las acusaciones de Nenu López?

Recientemente, la modelo Nenu López causó revuelo tras soltar una fuerte acusación en contra del empresario peruano Mauricio Diez Canseco, pues lo señaló por 'lavar dinero' en el Perú.

"Yo en Perú fui cantante. No sé si Milett sabrá de las 'Chicas doradas de Rústica'. No... era lavado de guita mal, la verdad, o sea, qué quieres que te diga. Ni una cantaba. Yo no quiero denunciar a nadie pero, o sea, el tipo... era peruano, no lo vamos a nombrar pero sí, sí. Es que lo hace todos los años con distintos países, tipo Argentina, Cuba y se casa siempre con una de cada país", comentó sobre Mauricio Diez Canseco.