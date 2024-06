¡QUÉ FUERTE! Ricardo Mendoza cuenta detalles del frustrado secuestro en su contra: "La bala no salió"

El conductor de Hablando Huevadas, Ricardo Mendoza, está pasando uno de los momentos más terribles de su vida, ya que hace unos días hubo un intento de secuestro hacia él. Ahora, el comediante contó nuevos detalles sobre aquel terrible incidente que le tocó vivir a su chofer.

En la más reciente edición de su programa junto a Jorge Luna, el popular 'Richavo' se tomó varios minutos para contar que envió a lavar su auto con una persona, pero todo se empezó a poner raro cuando le tocaron el timbre de forma sorpresiva.

"Yo estaba durmiendo y me tocan el timbre y me dicen 'no te asomes, abre la puerta y no te asomes a la ventana por favor'. Era la persona que se había llevado el carro. Sube corriendo y me dijo que me habían querido secuestrar. Parece que ha llegado con el carro, se ha estacionado y antes de subir a dejarme las llaves, bajaron seis personas de dos camionetas, todos con armas", contó el comediante.