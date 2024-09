¡Qué fuerte! Vanessa López encara a su vecino por tildarla de interesada tras volver con el 'Johnny'

Vanessa López vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de protagonizar una fuerte discusión con uno de sus vecinos que la acusó de volver con Jhonny Silva sólo por su dinero. La modelo encaró al sujeto en plena madrugada generando gran conmoción a en la zona donde vive.

Según la promoción que lanzó 'Magaly TV, la firme' la noche de ayer, la exparticipante de 'La Casa de Magaly' habría retomado su relación con Johnny Silva ya que fueron captados paseando en el lujoso Lamborghini Huracán del empresario. Sin embargo, todo se descontroló cuando uno de los vecinos de Vanessa dejó entrever que es interesada.

"Estás con una señora que sólo te utiliza por tu plata", exclamó un vecino de Vanessa López desde su ventana, dejando entrever que la modelo sólo habría regresado con Silva por el nuevo auto deportivo que se compró.

No obstante, este comentario no le hizo gracia a la ex de 'Tomate' Barraza, ya que respondió enardecida: "¿qué problema tienes tú conmigo?". Las imágenes completas iban a ser presentadas la noche de ayer en el programa de la 'Urraca', pero eso no sucedió por lo que se espera que se muestren hoy.

El exclusivo 'Lambo' de Johnny

Según el reportaje de 'Magaly TV, la firme', las pocas figuras públicas que tenían un auto de lujo en nuestro país eran Jefferson Farfán y el empresario Omar Macchi. Sin embargo, ahora se les ha unido Johnny Silva tras estrenar su lujoso Lamborghini de color negro.

El registro oficial indica que el Lamborghini huracán costó $388,276 y el empresario lo pagó al contado. Además, Jhony tiene otros automóviles como un Audi Q8 y un Volvo XC60, ambos valorizados en 100,000 soles y $60,000 respectivamente.

El reportaje también resalta la costosa adquisición ya que Jhony tiene una deuda de 1,650,889 soles en Infocorp. Enseguida, Magaly se mostró sumamente extrañada por la compra del Lamborghini ya que no se sabe de dónde proviene su dinero.

"Es un super carro que lo ha tenido Jefferson Farfán, pero de él sabemos de dónde proviene su dinero, en cambio de Jhony tiene una deuda de más de 1 millón de soles en Infocorp, pero en vez de pagarla ha comprado este carro", expresó.

De esta manera, Vanessa López vuelve a estar en el ojo de la tormenta ya que fue captada discutiendo con un vecino a altas horas de la madrugada mientras estaba con su expareja Johnny Silva.