¡Qué vergüenza! Melissa Paredes chotea a Anthony Aranda por pedirle hijos: "De acá a dos años"

Melisa Paredes y Anthony Aranda están ultimando detalles para la realización de su boda en agosto de este año. Sin embargo, la pareja volvió a generar polémica al comentar sobre la posibilidad de tener un hijo próximamente.

No es la primera vez que Anthony expresa su deseo de convertirse en padre junto a la exconductora de 'América Hoy', ya que hace unos días dijo que le gustaría tener un retoño este año o en el 2025, pero Melissa comentó que prefiere esperar un tiempo más.

La tarde de ayer la pareja realizó una reunión íntima con amigos y estuvieron bailando al ritmo de conocidas canciones de reggaetón. En uno de esos momentos, Anthony grabó mientras Melissa bailaba el famoso tema 'Envolver' de Anitta y agregó el texto: "Definitivamente nuestro hijo tendrá mucho Flow" .

Melissa Paredes no fue ajena a la publicación y la reposteó agregando un llamativo mensaje en el que dejaba claro que no tenían en mente volver a convertirse en madre próximamente: "Siii, de acá a dos años, mi amor! Más lo tendrá!".

No es la primera vez que Melissa rechaza ser madre con Anthony, ya que hace poco la ex Miss Perú abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para conectar personalmente con sus seguidores y una de ellas le preguntó directamente sobre sus planes de volver a ser madre próximamente.

La respuesta de la exconductora de 'América Hoy' no se hizo esperar y aclaro que sí tiene en mente volver a embarazarse, pero en unos años, porque ahora está enfocada en otras cosas.

"Qué lindo que me sigas desde que estaba embarazada, como pasan los años, este año mi hija cumple 7 (...) Me encantaría tener otro bebé , pero no ahora. Definitivamente creo que de acá a un par de años, por ahí ya se podría", dijo en un inicio.