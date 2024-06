Melissa Paredes contrató al mismo fotógrafo de su boda con 'Gato' Cuba: "¿Cómo que me pasé de fría?"

Melissa Paredes usó sus redes sociales para brindar detalles sobre su próximo matrimonio con Anthony Aranda, sin embargo, dejó a diversos usuarios un sin sabor al revelar que su fotógrafo es el mismo que captó sus mejores momentos con él jugador Rodrigo Cuba.

Es por ello que diversos usuarios la catalogaron de fría por contratar al mismo fotógrafo cuándo pudo haber contado con los servicios de otro profesional que capture los mejores momentos con su bailarín es por ello que la modelo no dudó en pronunciarse.

Melisa paredes usó sus redes sociales para revelar todos los preparativos de su soñado matrimonio con Anthony Aranda, sin embargo, ha causado polémica luego de que un usuario la tildara de fría por elegir a la misma empresa para sus fotografías que la que eligió para su matrimonio con su ex Rodrigo Cuba.

La actriz no dudó en justificar sus decisiones y confesar que ella no considera que sea un acto desconsiderado de su parte con su actual pareja.

"¿Cómo que me pasé de fría? Se pasan de verdad, si no saben mejor no (...) ¡Mentira! Rolando es amigo desde hace mil, mil, mil años, es obvio que voy a seguir trabajando con ellos porque son maravillosos", dijo Paredes.