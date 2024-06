Revelan videos donde Fiorella Cayo amenaza a policías: "Te vas a meter en problemas, soy abogada"

Fiorella Cayo ha vuelto a estar envuelta en polémica tras ser detenida por manejar en estado de ebriedad, por lo que esta noche 'Magaly TV, la firme' mostrar imágenes exclusivas del preciso momento en que la actriz amenaza a los efectivos de la PNP.

En el avance promocional publicado en las redes del programa de ATV, se puede escuchar que la actriz y directora de baile tuvo una fuerte discusión con los miembros de la policía que la detuvieron por pasarse una luz roja en Miraflores.

"Tres hombres como ustedes paran a una chica", agregó, por lo que el policía que la detuvo intentó hacerla entrar en razón "Usted se ha pasado la luz roja pues señorita", respondió el efectivo.

"Ubícate, a mí no me vas a tratar así , ¿qué te pasa, estás loco tú?, ya me molesté. ¡Ya me molesté!", gritó sumamente eufórica.