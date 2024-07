Rodrigo González arremete contra Milett Figueroa tras no poder ir a la Copa América: "La última prioridad de Tinelli"

El presentador Marcelo Tinelli se encuentra en Estados Unidos debido a la Copa América 2024, mientras que su pareja, Milett Figueroa, sigue en Argentina. En este contexto, la modelo peruana reveló cómo manejan su relación a distancia, lo cual no pasó desapercibido por Rodrigo González quien lanzó duras críticas al respecto.

Cabe resaltar que la modelo peruana explicó los trámites burocráticos que le impidieron acompañar al presentador de televisión al torneo de fútbol. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Por qué Milett Figueroa no pudo viajar a la Copa América?

Después de varias semanas de rumores, la modelo peruana Milett Figueroa volvió a hacer una aparición y se contactó con un programa en Argentina. La actriz también compartió que su relación con Marcelo Tinelli está en su mejor etapa, a pesar de no haber podido viajar a Estados Unidos para disfrutar juntos de la Copa América 2024.

"Está todo muy bien, todos muy contentos", afirmó Milett en una entrevista con el programa argentino Socios del Espectáculo. Luego, explicó que no viajó con su pareja Tinelli debido a un problema con su visa. "No me quiero ni acordar, pero estoy tramitando la renovación", expresó, aún molesta

No obstante, sin importante la distancia entre la modelo, quien está en Argentina, y Marcelo Tinelli, quien viajó a Estados Unidos, resaltó que están en una muy bonita etapa de su relación. En ese sentido, descartó algún distanciamientos o crisis. "Marcelo está feliz. Está disfrutando su mejor momento y yo lo apoyo en eso siempre", comentó Milett Figueroa.

Rodrigo González arremete contra Milett Figueroa

Sin embargo, estas afirmaciones no fueron bien recibidas por Rodrigo González, quien dedicó varios minutos de su programa a criticar a Milett Figueroa. Con su característico sarcasmo, destacó que Marcelo Tinelli posiblemente no esté tan comprometido en la relación como ella. Esto se basa en que el presentador argentino optó por no llevar a su pareja en sus recientes viajes a México y Europa.

"Tus frases y metáforas nos marean un poco, pero no nos responden nada, seguimos teniendo las mismas preguntas y nada de respuestas...Las parejas se dan sus espacios, claro que sí. Las parejas tienen otras cosas y otras prioridades en las que uno forma parte de ella, pero últimamente hemos visto que tú no estás en la lista de prioridades, ni en lo más abajo, de Marcelo", empezó diciendo Rodrigo González.

"Primero el viaje, segundo el contenido para sus plataformas, luego está el 'Tirri' y después las hijas, luego América Televisión de Argentina, ¿y Milett? En lo último", acotó el popular Peluchín sobre el tema.