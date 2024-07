Rodrigo González 'quema' a Christian Cueva: "Él está enamorado de Pamela y no de su esposa"

Rodrigo González conocido como 'Peluchín' no tuvo pelos en la lengua para criticar a Christian Cueva quien al parecer estaría haciendo méritos para no perder a Pamela Franco a pesar de haber mantenido una relación con su esposa Pamela López.

El conductor tuvo ácidas palabras para el jugador quien nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta tras aparentemente haber incurrido en una nueva infidelidad a la madre de sus hijos.

Rodrigo González fue uno de los primeros en exponer mediante su programa de espectáculos 'Amor y Fuego' la posible metida de pata de Christian Cueva (otra vez) en el cumpleaños de Pamela Franco.

Y es que el conductor reveló unas polémicas imágenes donde se apreciar el auto de Christian en la fiesta de la cantante, si bien es cierto nunca se vio la presencia del jugador, la presencia de su vehículo despertó las sospechas de un posible reencuentro entre la ex parejita.

Cabe resaltar que este informe fue emitido hace dos días, por ello Cueva decidió compartir un anuncio donde afirmaba estar separado de su esposa hace meses, versión que ya todos sabemos fue rechazada por la propia Pamela López.

Es por ello que 'Peluchín' aseguró que al parecer el jugador siempre estuvo enamorado de Pamela Franco desde que llegó a su vida dejando en segundo plano a la madre de sus hijos.

"Pareciera que él verdaderamente estuviera enamorado de Pamela Franco y no de su esposa, tiene miedo de perder a la familia, tiene miedo de pagarle con estas infidelidades flagrantes de las que Pamela López podría pulverizarlo y tiene que cuidar ese aspecto para no salir peor parado de lo que ya ha quedado", dijo inicialmente.

Asimismo, recalcó que Cueva está demasiado pegado u obsesionado con Pamela Franco y es que poco o nada le importó al jugador nuevamente dejar mal parada a la madre de sus hijos por segunda vez a nivel nacional.

"Pero el comportamiento que el tiene es el de que está muy amarrado, muy apasionado, no se si enamorado le han dado agua pero de 3 calzones, un remojado le han dado peor de semanas, de meses porque no se quién será el chamán de la Franco pero hay que pagarle el doble", agregó el conductor.

Hasta el momento solo se ha especulado que Christian Cueva habría pasado la noche en la casa de Pamela Franco, pese a ello, no hay imágenes que confirmen los rumores que han acaparado la atención de 'Chollywood'.

El escándalo ha llegado al mundo del espectáculo. Janet Barboza reveló en "América Hoy" que Christian Cueva habría pasado la noche en la casa de Pamela Franco después de asistir a su fiesta de cumpleaños. Esta noticia ha causado bastante revuelo, especialmente porque Cueva había anunciado hace poco su separación de Pamela López.

Janet Barboza soltó la bomba en pleno programa. Según 'Rulitos', las cámaras de televisión están apostadas en la casa de Pamela Franco, esperando confirmar la presencia del futbolista.

"Me indican que Pamela Franco y Christian Cueva están acorralados. Me están escribiendo en este momento y me dicen que todas las cámaras de televisión están en la puerta de la casa de Pamela Franco. Están acorralados. Están juntos", aseguró Barboza.