Rosangela Espinoza es confrontada por su foto con Christian Cueva en una cama: "Tengo el derecho"

Rosángela Espinoza fue invitada a América Hoy para hablar sobre su alejamiento de la televisión. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando le preguntaron sobre Christian Cueva y la escenografía del programa recreó la polémica fotografía que los vinculó en agosto del 2024.

¿Rosangela confirmó foto con Cueva?

La exchica reality quedó en shock cuando le consultaron si se arrepentía de su amistad con el futbolista. Como se recuerda, Espinoza admitió haber coincidido con él en un restaurante junto a amigos, pero la foto que salió a la luz desató especulaciones sobre su relación con el esposo de Pamela López.

Molesta por la pregunta, Espinoza aseguró que el tema ya es parte del pasado y no tiene intención de hablar al respecto. "Yo no voy a hablar, ya pasaron 9 años y siguen con ese tema", expresó, dejando en claro que no respondería más sobre su vínculo con Cueva.

Pese a su negativa, Janet Barboza insistió y comparó la escenografía del programa con la imagen en la que Espinoza aparece junto a Cueva usando la camiseta del São Paulo FC. "¿No podrías decirnos si te arrepientes o no de esa foto?", cuestionó la conductora en vivo.

Ante esto, la modelo reafirmó que no dará más explicaciones sobre su pasado. "Hoy estoy en una nueva etapa de mi vida, tengo en la televisión 12 años y voy a seguir creciendo", dijo. También enfatizó que tiene derecho a mantener su vida privada alejada de la prensa.

Finalmente, Espinoza dejó en claro que no permitirá que su pasado la siga persiguiendo. "Yo ya cerré mi etapa. No voy a hablar absolutamente nada de esos temas", sentenció.

El presunto romance entre Cueva y Rosángela

En agosto de 2024, una fotografía filtrada mostró a Christian Cueva y Rosángela Espinoza juntos en una habitación, avivando rumores de un posible romance. La imagen, difundida por el programa 'Amor y Fuego', mostraba a Espinoza vistiendo la camiseta del São Paulo FC, equipo donde Cueva jugó entre 2016 y 2018.

Ambos han negado cualquier relación sentimental. En una entrevista de enero de 2025, Cueva declaró: "Con Rosángela nunca hubo un ampay... Fuimos a comer y fue la única vez". Por su parte, Espinoza expresó: "No hay pruebas, no sé por qué me vinculan con los jugadores, no hay nada".

De esta forma, Rosangela Espinoza enfrentó incómodas preguntas sobre Christian Cueva en América Hoy y rechazó hablar del tema. Aseguró que está en una nueva etapa y no dará explicaciones sobre su pasado, dejando claro que desea enfocarse en su crecimiento profesional y personal.