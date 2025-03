¡Incómoda! Rosángela Espinoza responde sobre foto con Christian Cueva y desmiente relación

Rosángela Espinoza volvió a estar en el ojo público, esta vez, por su aparición en el programa "América Hoy". Allí fue consultada sobre su supuesta relación con el futbolista Christian Cueva. A continuación, la modelo rompió su silencio y dejó claro que sus actuales intenciones sobre el tema.

Rosángela Espinoza estuvo como invitada en el programa "América Hoy", donde fue parte de una dinámica llamada "El exorcismo de Rosángela", que consistía en hacerle varias preguntas mientras estaba sentada en una cama. Sin embargo, una de las preguntas, relacionada con su relación con Christian Cueva, causó incomodidad en la modelo y generó mucho revuelo en las redes sociales.

Rosángela Espinoza incómoda por pregunta sobre Christian Cueva. (América Hoy)

Esta pregunta hacía referencia. y Janet Barboza lo recalcó también, a la famosa foto que circuló en las redes sociales donde Rosángela aparece junto a Christian Cueva, lo que causó especulaciones sobre una amistad o algo más entre ambos.

"Yo no voy a hablar de ese tema ya son más de nueve años que han pasado y siguen con ese tema del 2016. En febrero de 2017 entré a EEG, y son ocho años y 9 años. Y siguen con ese tema. Por favor, suéltenme. Nunca hubo una amistad. Agradezco la oportunidad que me dio 'El Gran Show' en su momento, de participar, y fui bicampeona en el 2016. Como dije, yo tuve el apoyo de artistas, de personas públicas para que voten por mí" , respondió Rosángela Espinoza, visiblemente incómoda.

Con sus declaraciones, Rosángela Espinoza dejó claro que para ella no existe ni existió una amistad con el futbolista y pidiendo que dejen de revivir ese episodio.

En la misma entrevista, Rosángela defendió su postura y aclaró que, más allá de la controversia que causó la foto, no hay nada de qué arrepentirse.

"Yo no voy a hablar de ese tema ya son más de nueve años y ya no voy a hablar nada. Yo no voy a hablar de temas pasados, más de nueve años, más de nueve años estamos hablando nueve años, yo ya me gradué, ya soy licenciada. He logrado mis sueños, mis objetivos, y creo que uno va creciendo, uno va madurando... Yo no voy a hablar de esos temas más, de relaciones que tuve, hasta el día de hoy estoy muy limpia", señaló con firmeza.