Said Palao defiende a Alejandra Baigorria de las críticas: "Ella no tiene nada que ver con esa situación"

Said Palao rompió su silencio en una entrevista con el programa Esta Noche y salió en defensa de su esposa Alejandra Baigorria. El chico reality aseguró que no es justo que su pareja sea señalada tras la controversia que surgió durante su boda con Mario Irivarren y Onelia Molina.

Said pone el pecho por Alejandra

Durante la celebración, Alejandra tuvo una conversación con Mario en la que le sugería que retomara contacto con su expareja, Vania Bludau. Sin embargo, esa charla generó incomodidad, especialmente porque la actual pareja de Mario, Onelia, también estaba presente. La situación provocó críticas hacia Alejandra en redes sociales y en programas de espectáculos.

Said consideró que las palabras de Mario sobre su intención de llamar a Vania al día siguiente no deberían involucrar a Alejandra, ya que la conversación fue espontánea y sin malas intenciones. Según él, quien realmente debió sentirse incómoda fue Onelia, no su esposa.

"Yo entiendo la situación por Nelia, y es complicado escuchar a Mario decir: 'Yo la quiero llamar a Vania al día siguiente'. Pero en esas palabras, ¿qué tiene que ver Ale? O sea, ¿por qué Ale tendría que sentirse mal por lo que dijo Mario?", cuestionó Said.

El popular 'samurái' se mostró firme al señalar que su esposa ha sido injustamente criticada por una situación que no le corresponde. Aseguró que Alejandra simplemente fue testigo de un conflicto que pertenece exclusivamente a Mario y Onelia, y que no debió ser arrastrada a esa controversia.

"Yo no entiendo por qué se le recarga a Ale cuando ya no tiene nada que ver en esa situación. Como ella lo dice, es algo entre Mario y Onelia", sentenció.

Además, dejó en claro que ni él ni Alejandra tienen rencores hacia nadie, pero sí considera importante marcar límites. Por ello, pidió que no se le atribuyan responsabilidades a Alejandra por decisiones que otros toman. Para Said, lo ocurrido no empaña el significado de su boda ni su relación con su esposa.

Alejandra habla de la polémica con Mario

Alejandra Baigorria decidió romper su silencio luego de que su boda con Said Palao se viera opacada por un incómodo episodio que involucró a Mario Irivarren, su actual pareja Onelia Molina y su expareja Vania Bludau. El momento se volvió viral y generó todo tipo de comentarios en redes y programas de espectáculos.

"Yo le digo a Mario: 'atrás está Vania y no sé qué hacer', porque estaba Onelia y él con Vania no terminaron bien. Para todos era incómodo. Se sentía una atmósfera tensa", dijo en 'Esta Noche'.

Desde Turquía, donde pasa su luna de miel, Alejandra aclaró que nunca tuvo malas intenciones. Aseguró que solo quiso evitar momentos incómodos en su boda y que su conversación con Mario fue amistosa. Para ella, las personas han exagerado lo ocurrido, buscando un culpable donde no lo hay.

"Meter a un tercero en una relación de dos está de más. Siempre quieren buscar al culpable, pero si analizan las cosas como son, me parece una ridiculez", agregó.

Es así que, Said Palao dejó en claro que Alejandra Baigorria no debería cargar con culpas ajenas. Rechazó que se le involucre en un tema sentimental entre Mario Irivarren y Onelia Molina, y pidió respeto para su esposa, quien solo fue testigo de la situación.