Samantha Batallanos niega que su romance con Álvaro Rod sea armado: "Ha fluido solo"

La modelo y exreina de belleza Samantha Batallanos y el cantante Álvaro Rod han oficializado su relación amorosa en las últimas semanas. Aunque ambos han compartido su felicidad juntos, han surgido comentarios que sugieren que su relación sería "armada". Ante estas especulaciones, la modelo no dudó en dar su respuesta de manera firme y clara.

En una reciente entrevista con el programa 'Todo se Filtra', Batallanos fue consultada sobre los rumores de que su relación con Álvaro Rod podría haber sido forjada para generar atención mediática. La modelo dejó claro que nada de lo que vive con el cantante ha sido planeado, subrayando la naturalidad de su vínculo.

"No es nada armado, en verdad esto ha fluido solo, y estamos contentos. Nos acompañamos, nos apoyamos, como yo lo acompaño a sus eventos, él también acompaña los míos", explicó. Con una sonrisa, Samantha se mostró tranquila y segura de que lo que vive con Álvaro es genuino y no responde a intereses externos.

Además, la exreina de belleza compartió un detalle íntimo sobre cómo el cantante le pidió formalmente que fueran pareja. Aunque en ocasiones anteriores había mencionado que aún no le había hecho la pregunta, esta vez reveló que Rod ya se lo había planteado de una manera muy especial.

Otro de los momentos sorprendentes de la entrevista fue cuando Samantha Batallanos reveló que Álvaro Rod le había escrito una canción. La modelo compartió la noticia durante la conversación, y el propio cantante confirmó la noticia de forma entusiasta.

"Me ha escrito una canción también", dijo Batallanos, a lo que Álvaro añadió: "Le he escrito una canción, imagínate hermano, ya pronto saldrá, primicia, pronto, pronto".

Por otro lado, Álvaro Rod, durante la entrevista también se abordó el tema de las relaciones pasadas de Batallanos, específicamente su cercanía con el streamer Neutro. El cantante, aclaró que no conoce a Neutro, pero le envió buenas vibras.

"No tengo el gusto, sé quién es, pero súper bien, es un chico que lo está haciendo bien y lo respeto". Además, cuando se le preguntó sobre el poliamor, Rod fue firme: "No, no, ella es la única", mientras que Samantha Batallanos confirmó ante las cámaras: "No, todo exclusivo, así que si lo ven, me avisan".