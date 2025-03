Pamela Franco sobre la relación de Pamela López con Paul Michael: "Si es feliz, chévere"

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, ha sido vista en las últimas semanas disfrutando de su romance con el joven salsero Paul Michael. Ante esta situación, Pamela Franco, actual pareja del futbolista, fue abordada por la prensa mientras asistía a un evento de salsa el pasado fin de semana y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Pamela Franco y su postura sobre el saliente de Pamela López

Durante una entrevista para el programa "Amor y Fuego", Pamela Franco fue cuestionada sobre la diferencia de edad en las relaciones amorosas. Con buen humor, la artista aseguró estar a favor de las relaciones con personas más jóvenes y mencionó que ella misma recurre al colágeno para mantenerse bien.

"Es bueno, yo me pongo colágeno. Voy a cumplir 37 años y nada, siempre me pongo", expresó entre risas la cumbiambera.

Al ser consultada directamente sobre el vínculo entre Pamela López y Paul Michael, Franco evitó polemizar y afirmó que respeta las decisiones ajenas. Además, dejó en claro que no se entromete en la vida de los demás, así como espera que no se involucren en la suya.

"Eso hay que respetar, yo no me meto en las decisiones de otras personas porque no quiero que se metan en las mías. Cada quien elige y decide lo que quiere, si es feliz, ¡chévere!", agregó.

Pamela Franco anuncia medidas legales

Hace unos días, la cantante también se refirió a las declaraciones de Pamela López y anunció que ha tomado acciones legales para evitar que se siga dañando su imagen. En una entrevista con 'América Hoy', Franco confirmó que envió una carta notarial a la aún esposa de Christian Cueva y que continuará con los procedimientos legales necesarios.

"(¿Todo por la vía legal?) Sí, porque hay cosas y cosas. Hay cosas que se pueden permitir y hay cosas que están dentro del chisme y todo, a veces son mentira, pero bueno, a veces se deja pasar... Hay cosas que no se pueden pasar por alto. No me parece justo que se digan cosas tan a la ligera", afirmó la cumbiambera.

Pamela Franco también mencionó que envió una carta notarial a Janet Barboza, quien previamente aseguró que la cantante habría perdido un hijo con Cueva, algo que Franco desmintió categóricamente.

"Tambien se mandó. Es que ha habido un tema que la verdad no me parece. Ya se enterarán. Yo voy a seguir el curso, de todas maneras, ustedes van a enterarse", indicó la artista sin dar mayores detalles.

Con estas declaraciones, Pamela Franco optó por no entrar en conflictos y manifestó su respeto por las decisiones ajenas. No obstante, dejó en claro que no permitirá que se siga especulando sobre su vida privada sin consecuencias.