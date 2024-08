Samantha Batallanos respalda al Dr. Fong tras nueva cirugía con él: "Siempre me han atendido bien"

Samantha Batallanos, conocida modelo e influencer, está nuevamente en el ojo del huracán tras someterse a una cirugía estética con el Dr. Víctor Fong, quien está siendo investigado por la muerte de la cantante Muñequita Milly. A pesar de las graves acusaciones que enfrenta el cirujano, Batallanos ha decidido respaldarlo públicamente, lo que ha generado un fuerte debate en las redes sociales.

Recientemente, Samantha Batallanos se realizó un procedimiento estético con el polémico Dr. Víctor Fong. Esto ha generado gran controversia, pues el cirujano está bajo investigación por el caso de la muerte de la cantante Muñequita Milly. Este 13 de agosto, en una entrevista con el programa "América Hoy", Samantha Batallanos sorprendió al defender su decisión de operarse nuevamente con Fong.

"A mí me sorprende bastante porque yo me he operado y ya estoy con él varios años", comentó la modelo, subrayando que su experiencia personal con el cirujano ha sido siempre positiva.