¿Se acabó el amor? Sheyla Rojas deja de seguir a Sir Winston en Instagram y revela el IMPACTANTE motivo

¿Problemas en el paraíso? Sheyla Rojas vive una feliz relación con Sir Winston y así lo dejaron notar hasta hace unos meses. Cuando se pensaba que todo iba viento en popa, Magaly Medina sorprendió al revelar que la popular "Shey Shey" dejó de seguir a su pareja en Instagram, desatando así los rumores de un posible quiebre en la relación de ambos. Ante tantas especulaciones, la exintegrante de "Combate" se enlazó con "Magaly Tv, La Firme" y explicó el IMPACTANTE motivo de esta radical decisión. ¿Terminaron?

¿Sheyla Rojas y Sir Winston terminaron definitivamente?

Una de las figuras peruanas más controversiales en su momento fue Sheyla Rojas. La popular influencer viene disfrutando de una feliz relación con Sir Winston o por lo menos eso se pensaba. Recientemente, Magaly Medina reveló que ambos se han dejado de seguir en Instagram, lo cual despertó rumores de una posible ruptura amorosa.

En "Chollywood" es muy común que, luego de dejar de seguir a tu pareja en redes sociales, se empiece a hablar del término de la relación. Por ello, todo apuntaba a que Sheyla Rojas y Sir Winston habían puesto final a su romance y para resolver todas estas dudas, Sheyla Rojas se enlazó con Magaly Medina.

Durante la entrevista con la "Urraca", la exintegrante de "Combate" se mostró muy suelta de huesos y confesó el IMPACTANTE motivo por el cual tomó la decisión de no seguir más en Instagram a Sir Winston.

"Comenzaron a seguirlo un montón de chicas, le empezaron a mandar videos, fotos" , señaló Sheyla Rojas, dejando en claro, para tranquilidad de sus seguidores, que su relación con Sir Winston sigue viento en popa.

Además, señaló que aún no le entregan el anillo, pero esto es algo que ya no le quita el sueño. Para Sheyla, basta con tener una familia unida y bien constituida y sabe que el matrimonio llegará en cualquier momento.

Más detalles

En otro momento, Sheyla Rojas también detalló que dejó de seguir a su pareja desde hace más de un año. Por ello, Magaly Medina le sugirió que seria mejor que el mismo Sir Winston cierre sus redes, sin embargo, la "Leona Loca" dio una insólita explicación del por qué esto no sería posible.

"No lo digo para que no lo sigan a él. Él tiene su cuenta muy privada. Es recontra chismoso, le encanta chismear, no publica nada, pero sí le gusta ver, no tengo ningún problema con eso", comentó Sheyla Rojas.

Finalmente, acotó que cuando ponía historias con Sir Winston en su cuenta de Instagram, las mujeres 'al toque' lo sacaban. "No es que le moleste, pero si lo puedo evitar, no lo hago", concluyó.