¡Se dijeron de todo! Tilsa Lozano y Metiche protagonizan fuerte pelea EN VIVO: "Eres igual que Magaly"

Un tenso momento se vivió en el programa "La Noche Habla" cuando Tilsa Lozano y Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche, se dijeron de todo frente a cámaras. La exvengadora llegó al set con la intención de no hablar sobre su divorcio, pero terminó enfrentando en vivo al conductor por sus comentarios pasados.

Tilsa Lozano y Metiche se dijeron de todo EN VIVO en pleno programa

Tremendo cruce de palabras se vivió en el programa "La Noche Habla" entre Tilsa Lozano y Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche. Todo comenzó cuando Tracy de Juanjuí, conductora del espacio, le dio pase a Tilsa, reconociendo que era un día difícil para ella por haber firmado su divorcio.

"En realidad no voy a comentar nada. Buenas noches. Al único que le voy a aclarar cositas es a Kurt, porque lo tengo acá delante", dijo Tilsa apenas tomó la palabra. Metiche intentó interrumpirla, pero Tilsa no se dejó: "¿Puedo terminar o no? Porque de verdad...".

Tilsa Lozano se mostró muy molesta por los comentarios que Kurt Villavicencio dio en su programa sobre su separación.

"Decir que esto es un teatro... Este programa tiene 3 meses, por lo tanto, es imposible que haya sido hace 4 meses", aclaró firme. Kurt, sin quedarse callado, le respondió: "Es como si yo tuviera una pareja mediática, me separo y no quiera hablar. Tu caso y el de Laura Spoya han hecho de sus separaciones un show".

La discusión subió de tono cuando Kurt le recordó a Tilsa que ganó dinero contando su historia con el 'Loco' Vargas en "El Valor de la Verdad". Eso terminó por sacar de quicio a la exvengadora.

"¿Sabes qué? Eres igual que Magaly. (No, tengo mis opiniones) El único argumento que tienen para hablar de mí es el 'Loco' Vargas", dijo indignada. Tilsa negó haber ganado 100 mil soles, como dijo Metiche, y remató: "Empieza a ubicarte. Y si la cotorra esta deja de hablar...". Metiche, fastidiado, amenazó con irse: "Me voy a mi programa, entonces. Si me ves mañana a las 4:15 en 'Todo se Filtra'". Tilsa casi al borde del llanto por la impotencia, insistió: "¿Puedo hablar o no? Porque hasta ahorita no me dejan hablar".

En medio del tenso momento, Ric La Torre intentó calmar las aguas y darle orden al programa, diciendo que todos tienen una opinión.

"No quiero defenderme, solamente quiero decir que bajo su concepto, porque dice ella ya sabía, ya sabía. Entonces que tú digas, porque ella ya sabía. Sí, es como que yo tenga, pase por un proceso de tener una persona, un familiar que esté enfermo y que yo sepa que esa persona me va a dejar... No voy a hablar más del tema. Muchas gracias. Podemos continuar con el programa", cerró Tilsa.

Ric La Torre aseguró que hablarían del tema más adelante. Sin embargo, Tilsa y Kurt tenían un par de cosas que decir.

"Si hablo de espectáculos, cuando me toque a mí el problema no me voy a quedar callado. Yo apechugo con lo que haga", dijo Kurt. "Apechugas, pero eres tan desubicado que en vez de hablar de eso eres igual de cochino que la otra que saca un tema de hace 15 años, porque no tienen nada que decir", comentó Tilsa. "Yo hago mi trabajo... Y el tema de hoy era Tilsa Lozano...", señaló Kurt. "...y su divorcio, no Tilsa Lozano y 'El Valor de la Verdad'", completo Tilsa.

Tilsa se retiró del set

Más adelante, cuando se volvió a tocar el tema del divorcio y se pasó un reportaje del tema, Tilsa Lozano no aguantó más y decidió irse del set en pleno programa.

Kurt Villavicencio expresó su incomodidad y dijo que le hubiera gustado preguntarle si Jackson le confirmó si le fue infiel y preguntarle por su actitud al firmar el divorcio, pues se le vio acongojada y a Jackson tranquilo.

¿Qué dijo Metiche en su programa? Horas antes, Kurt había comentado sobre la reacción de Tilsa al firmar su divorcio, que le parecía una actuación.

El enfrentamiento entre Tilsa Lozano y Metiche dejó en evidencia las tensiones acumuladas entre ambos personajes de la farándula. Lo que empezó con la intención de Tilsa de evitar hablar de su divorcio, terminó convirtiéndose en una fuerte discusión en vivo con Kurt Villavicencio, donde salieron a relucir viejas rencillas y comentarios polémicos.