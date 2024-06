¿Se incomodó? Sergio George se enteró que Yahaira Plasencia lo comparó con su abuelito

En el programa "América Hoy", Yahaira Plasencia compartió que Sergio George le envió un mensaje después de que ella lo mencionara como su "abuelito" luego de que fueran vinculados sentimentalmente. La cantante de salsa explicó que el productor tomó con buen humor sus palabras.

Recordemos que ambos habían sido vinculados sentimentalmente, luego de que el productor musical se mostrara bastante cariñoso con la reconocida cantante. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Cómo reaccionó Sergio George tras ser tildado de abuelito?

Durante un enlace EN VIVO en América Hoy, Yahaira Plasencia contó detalles de cómo reaccionó Sergio George cuando se enteró que fue tildado de abuelito. Recordemos que ante los rumores de un supuesto romance entre la salsera y el productor musical, Yahaira Plasencia desmintió este hecho y sostuvo que Sergio George es como su abuelito.

"Sergio es cómo un papá para mí y eso (...) Créeme que Sergio me escribió por Instagram y me dijo: "así que tu abuelito" y le dije: Ya me tenían hasta aquí con las preguntas y jajaja nos comenzamos a reír, ya sabe nos jugamos así", sostuvo.

De igual forma, la cantante explicó que en el momento de la entrevista estaba cansada de que le sigan insistiendo y por eso dio esa respuesta, ya que Sergio se parece físicamente a este. "Mi abuelito era así moreno", sostuvo aclarando todas las dudas.

Lo que dijo Yahaira Plasencia sobre Sergio George

En las últimas semanas, han surgido varios rumores en las redes sociales sobre un posible romance entre Yahaira Plasencia y Sergio George. Ante estas especulaciones, la cantante de salsa decidió abordar las inquietudes de sus seguidores asegurando que solo ve a Sergio como su 'abuelito'.

"Por no decir abuelo, sería como un papá para mí. Yo adoro a Sergio, lo quiero muchísimo, pero es como un papá para mí. Incluso, me hace acordar mucho al papá de mi papá que era moreno", dijo Yahaira Plasencia para el programa de espectáculos Todo se filtra.

Además, negó rotundamente la posibilidad de una relación amorosa en el futuro, afirmando que entre ellos solo hay una buena amistad y una relación laboral. "Nunca, nunca (tendremos una relación sentimental). Sergio es como un papá para mí, olvídate. Lo quiero muchísimo y solamente hay una amistad superfuerte y (una relación) laboral", sostuvo la popular 'reina del toto'.

De esta forma, Yahaira Plasencia pone fin a los rumores sobre una presunta relación entre ella y Sergio George y dejó en claro que entre ambos hay una muy buena amistad.