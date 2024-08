¡Se sincera! Magaly Medina revela los impactantes motivos por los que ha terminado llorando

La reconocida periodista Magaly Medina se animó a contar algunos aspectos de su vida que muchos usuarios se han llegado a cuestionar. Y es que ante el carácter fuerte que la Urraca siempre ha mostrado, muchos televidentes se han preguntado si la conductora alguna vez ha llorado.

Por tal motivo, Magaly Medina decidió sincerarse durante su podcast que conduce junto a su hermana para hablar de los fuertes motivos por los que ha llorado alguna vez. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La conductora de televisión Magaly Medina, quien se caracteriza por ser una de las máximas exponentes de la televisión peruana, ha dado de qué hablar recientemente por las revelaciones que dio en su podcast. Durante su conversación en su canal de YouTube, alejado de la farándula, Medina se animó a contar los motivos por los que ha llorado.

Tras la interrogante que muchos se han planteado, Magaly Medina decidió abrir su corazón y revelar que ella también llora. En ese sentido detalló cuales fueron los motivos por las que atravesó un duro momento alguna vez en su vida. "Yo he llorado alguna vez, pero más que de dolor, he llorado de rabia y frustración" , confesó la popular conductora de televisión.

A pesar de su fuerte carácter, Magaly Medina ha revelado cómo enfrenta las críticas de muchos usuarios, pues ella también se ha sentido afectada por tales ataques en redes sociales. En ese sentido, la conductora de televisión sostuvo que algunos de los comentarios de sus detractores le hicieron sentir vulnerable.

"En algún momento, me afectó que pensaran que ni mi familia me quería", expresó Magaly Medina en una entrevista con su hermana. Sin embargo, negó que esto fuera cierto, destacando la fortaleza de sus lazos familiares. "Esto no es así, porque todo el mundo sabe, creo que es visible que tengo una familia muy unida", afirmó la popular Urraca.