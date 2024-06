¡Sigue la disputa! Melissa Klug alista contrademanda contra Jefferson Farfán: "Esto es un proceso"

El conflicto legal entre Melissa Klug y Jefferson Farfán parece no tener fin. La empresaria confirmó en una entrevista con 'América Hoy' que presentará una contrademanda contra el exfutbolista tras haber perdido el juicio en primera instancia.

Recordemos que hace un par de semanas se informó que el conductor de 'Enfocados' ganó la demanda contra la madre de sus hijos, después de años de discordia. Klug comentó en 'América Hoy' que había intentado conciliar con la 'Foquita'; sin embargo, no tuvo éxito. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Melissa Klug alista contrademanda contra Jefferson Farfán

Luego de sus declaraciones en América Hoy, Melissa Klug decidió aclarar su situación legal con respecto a Jefferson Farfán, pues ambos se encuentran en juicio. "Han hablado que Melissa está pidiendo que la perdone. Me preguntaron (sobre la demanda) y si se da, se da, pero no es que yo salga en todos los canales a decir: 'Hay que solucionar, hay que arreglar, porque él haya ganado en primera instancia'. Acá no tiene porqué sentirse victorioso diciendo que ha ganado, porque todavía esto es un proceso", manifestó.

La empresaria afirmó que se defenderá en los tribunales tantas veces como sea necesario, demostrando que no se quedará de brazos cruzados ante las acciones legales de la 'Foquita'. "Es desgastante, para él quizás no porque lo ven los abogados, pero si él me demanda, yo voy a tener que contrademandar, porque no me voy a quedar con los brazos cruzados, no me voy a quedar sentada viendo cómo él sigue demandándome, porque voy a defenderme. Yo no estoy pidiendo que él me perdone ni nada, no tengo que pedirle. Al único que se le pide perdón es a Dios", agregó.

¿Limará asperezas con la Foquita?

De igual forma, la reportera de América Hoy le consultó a Melissa Klug si estaría dispuesta a hacer las paces con el padre de sus hijos. No obstante, ella respondió contundentemente.

"¿Te sentarías con Jefferson Farfán para limar asperezas?", le repreguntó la reportera, a lo que ella acoto: "En otras oportunidades hemos conversado y creo que son muy pocos tiempos los que llevamos la fiesta en paz. Bueno, por mi lado yo siempre, pero a él le dura muy a poco. Si se da (la conciliación) bien, y si no, no", acotó.

Jefferson Farfán y Melissa Klug tuvieron una relación estable, pero con el tiempo y las diferencias, optaron por separarse. Desde que anunciaron el fin de su romance, han estado envueltos en varios conflictos mediáticos, algunos de los cuales han llegado a instancias legales.