¿Sin resentimientos? Emilio Jaime revela su relación actual con sus exs Flavia Laos y Luciana Fuster

Emilio Jaime, conocido artísticamente como Emil, ha dejado claro cómo se lleva actualmente con sus exparejas Flavia Laos y Luciana Fuster. En una reciente entrevista, el cantante urbano reveló detalles sobre su relación con ambas, aclarando las especulaciones y mostrando su respeto y aprecio por ellas.

Emilio Jaime habla de su relación con Flavia Laos y Luciana Fuster

Emilio Jaime, conocido por su paso por realities y su carrera como artista urbano en donde se hace llamar Emil, ha hablado abiertamente sobre su relación actual con sus exs Flavia Laos y Luciana Fuster. El cantante se mostró sincero y reflexivo, aclarando malentendidos sobre su vida personal y compartiendo novedades sobre sus proyectos musicales.

La relación con Flavia Laos

Emil y Flavia Laos fueron una de las parejas más mediáticas del espectáculo, pero hoy en día, la relación entre ellos es completamente amistosa. El cantante explicó cómo su vínculo con Flavia evolucionó después de su participación en "El Gran Chef Famosos".

"Con Flavia tenemos una buena amistad. Nos reencontramos en 'El Gran Chef' y limamos asperezas, yo tengo el mejor concepto de ella", dijo Emil.

Tras ese encuentro, ambos han mantenido contacto, saliendo juntos a comer y a fiestas, pero siempre en grupo. Emil destacó que, a pesar de todo, han hablado de grabar juntos en el futuro, algo que deja abierta la posibilidad de una colaboración.

"Después de eso, hemos salido a comer y de fiesta, pero en grupo. Hemos hablado de grabar juntos, ojalá pueda darse en el futuro", añadió el cantante para Trome, dejando claro que no hay resentimientos y que su relación es pura amistad.

¿Qué pasa con Luciana Fuster?

En cuanto a Luciana Fuster, Emil fue tajante sobre su actual relación con ella. Según el cantante, no mantiene contacto con Luciana desde hace aproximadamente cinco años, cuando su relación terminó.

"No, con Luciana no hablo hace unos 5 años, desde que terminó la relación. He visto que nos ha representado bien como reina de belleza, la respeto y espero que le vaya bien en todo lo que emprenda", expresó Emil, dejando claro que, a pesar de su separación, sigue respetando a Luciana y deseándole lo mejor en su carrera. Emil, además, confesó que, a pesar de todo, siempre le guardará cariño y respeto.

La situación de Luciana con Juan Morelli

Las imágenes de Luciana Fuster junto al compositor colombiano Juan Morelli, tomadas durante los Latin Grammy, generaron rumores y especulaciones en las redes sociales. Emil, sin embargo, dejó claro que no tiene ninguna relación con esa situación.

"He estado una semana en Miami por los Latin Grammy, pero no la he visto. Tampoco conozco al compositor que me has mencionado", aseguró Emil, aclarando que no tuvo ningún contacto con Luciana ni con Juan durante el evento.

Emil: Nueva música y grandes metas

Emil sigue firme en su carrera musical, y ahora presenta su nuevo tema "Te Prefiero", junto a los colombianos Natan & Shander.

En otra entrevista, en cuanto a sus metas a corto y largo plazo, Emil dijo que tiene claro lo que quiere lograr. A corto plazo, su objetivo es convertirse en el mejor exponente del género urbano en Perú, mientras que, a largo plazo, aspira a estar entre los 10 mejores artistas del género urbano a nivel mundial.

"Mi estilo musical es pop urbano. Me gusta cantarle al amor y al desamor, ha sido lo que más me ha funcionado. He tratado de hacer cosas doble sentido, otras explícitas, que no me fueron mal, pero ya viendo a mi público y analizando, prefieren que le cante al amor y al desamor, porque es mi esencia. Saben que yo soy así, muy sentimental", comentó Emil sobre su música.

Además, expresó que su mayor desafío ahora es seguir demostrando su mejor versión en la música a la gente. Esto comenzó aproximadamente en 2020, donde se enfocó en su proyecto, pues le preguntaban más por su vida personal que por su música.

"Por eso decido dejar atrás a Emilio Jaime y salgo como Emil... La gente todavía no me la da al 100%. El pensamiento de la gente ha cambiado mucho sobre mí, pero quiero seguir demostrando mi mejor versión. Ya no me llaman chico reality. La gente se está dando cuenta que de todos los chicos realitys que han querido hacer música, yo he sido el más constante", dijo el artista para La República.

Con proyectos en marcha y una mentalidad más madura, Emil está listo para continuar su carrera y superar las críticas que ha enfrentado, asegurando que su música es lo único que realmente importa en este momento. El artista ha confesado que no guarda resentimientos ni a Flavia Laos, ni a Luciana Fuster, pero reveló que con la primera es amigo y con la segunda ni se habla.