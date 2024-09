¿Suu Rabanal aceptaría realizar una posible colaboración musical con César Vega? Esto dijo

Suu Rabanal es una querida artista de salsa que ha venido ganando el apoyo del público tras más de 10 años como artista. Ahora, se encuentra avanzando como solista y en una entrevista, fue consultada si se animaría a grabar un feat con su expareja César Vega. ¿Qué dijo?

Durante el podcast de 'Edson Pa' que más', Suu Rabanal fue contando un poco más sobre su vida, su carrera musical y su amistad con varias compañeras de la salsa. Luego, fue consultada sobre las colaboraciones musicales que podría ser y si haría uno con su expareja César Vega.

"Todo el país sabe que César es el papá de mi hija. Yo creo que nunca podría decirle no a nada. Creo que musicalmente, no podría decirle no, tendría que pensarlo como todo siempre antes de", expresó la cantante salsera.