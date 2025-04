Tenchy Ugaz admite vínculo con Pamela López tras revelación de Melissa Klug: "Antes de Cueva"

El exfutbolista Manuel 'Tenchy' Ugaz se pronunció en vivo tras ser vinculado con la aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, luego de las confesiones de Melissa Klug en "El Valor de la Verdad".

El exjugador Tenchy Ugaz no se quedó callado luego de que Melissa Klug lo mencionara en "El Valor de la Verdad", donde aseguró que Christian Cueva le habría contado que Pamela López le fue infiel con él. Ante tremenda bomba, el deportista decidió hablar en vivo para aclarar todo.

En conversación con el programa "La Noche Habla", Tenchy confirmó que sí conoce a Pamela, pero desde hace muchos años.

"Aclarar que con la señora Pamela tengo una amistad de años , desde el 2005 y así. Cuando la he encontrado en un evento deportivo con Cueva, la he saludado con respeto" , expresó.

El exfutbolista fue directo y negó tener algún tipo de relación amorosa con Pamela. Dijo que si hubiera pasado algo, lo habría aclarado hace tiempo, porque no le gusta que se inventen cosas sobre su vida personal.

"Yo lo tomo como una broma. No soy una persona que comenta de la vida de nadie", dijo firme, asegurando que él siempre ha mantenido el respeto con Pamela y también con Cueva. Además, dejó bien en claro que no tiene vínculo alguno con Melissa Klug. "Ayer estaba escuchando y me metieron a la fiesta de gratis", soltó, lamentando que lo hayan involucrado sin pruebas ni razones.