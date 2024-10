¡Tenso momento! Hugo García confronta EN VIVO a Renzo Schuller tras poco apoyo a su equipo

El competidor Hugo García, capitán del equipo de los 'Combatientes' en 'Esto es guerra', tuvo un tenso enfrentamiento en vivo con el conductor Renzo Schuller. El conflicto surgió después de que la producción decidiera suspender al modelo, alegando que no estaba compitiendo con la suficiente intensidad.

Esta medida generó una respuesta inmediata y airada de García, quien cuestionó el apoyo del presentador, argumentando que hubo una gran falta de respaldo en ese momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante la emisión, García expresó su descontento, no solo por la suspensión, sino también por la falta de apoyo del conductor, quien, según él, debería haber mostrado más solidaridad con su equipo, los 'Combatientes'. Esta situación se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa y dio pie a un amplio debate entre los seguidores del reality.

La controversia se desató cuando Mister G, la voz en off de 'Esto es guerra', anunció la suspensión de Hugo García. Según el periodista deportivo, el capitán del equipo rojiverde no estaba compitiendo "con el debido respeto hacia el público" y, por lo tanto, debía alejarse temporalmente de la competencia.

"Renzo, ¿tú eres combatiente o guerrero? No entiendo. Yo estoy defendiendo a mi equipo y tú eres parte de nosotros, pero le estás dando la razón a la producción" , exclamó el competidor visiblemente molesto.

El chico reality manifestó su desilusión, enfatizando que esperaba más apoyo por parte del presentador y que el equipo de los 'Combatientes' debía permanecer unido en momentos como este. Pese a ello, Schuller intentó apaciguar la situación y explicó que su función como presentador requiere que mantenga cierta imparcialidad.

Ante las acusaciones de Hugo García sobre un presunto favoritismo por parte del conductor, Renzo Schuller no se quedó callado y decidió responderle de manera contundente al competidor, quien estaba visiblemente molesto por lo sucedido.

"Entiendo que estés fastidiado, pero tú no me puedes hablar de esta manera", expresó Renzo Schuller en defensa propia, dejando claro que no iba a permitir ese tipo de confrontaciones en público.