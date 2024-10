Anna Carina 'saca cara' por su hermana María Pía ante graves acusaciones: "La gente no sabe qué inventarse"

Anna Carina Copello ha salido al frente para defender a su hermana, María Pía Copello, quien está enfrentando graves acusaciones. En un momento difícil para la familia, Anna no dudó en expresar su apoyo, desmintiendo las versiones que han circulado en los medios.

La cantante Anna Carina Copello respaldó a su hermana, la famosa conductora de televisión María Pía Copello, tras las graves acusaciones que le han hecho recientemente. Durante una reciente función de la obra "Mi vida en sol mayor", producida por Gian Marco, Anna Carina fue abordada por "América Espectáculos" y no titubeó en manifestar su confianza en María Pía.

"La gente ya no sabe qué inventarse. Lo único que puedo decir es que es totalmente falso. Creo y confío mucho en mi hermana y en su familia" , afirmó, visiblemente tranquila y segura de su postura.

Las acusaciones contra María Pía han sido muy serias, lo que llevó a la conductora de "Mande quien Mande" a actuar rápidamente. Ella envió una carta notarial a la responsable de estas afirmaciones, exigiendo una rectificación pública en un plazo máximo de 24 horas.

En este documento, María Pía calificó las acusaciones como "falsas y lesivas" para su imagen y la de su esposo, Samuel Dyer.

Antes de comenzar su programa, María Pía se dirigió a su audiencia para agradecer el apoyo que ha recibido.

"Quiero dirigirme a ustedes, a mi público, que me permiten entrar a sus hogares de lunes a viernes. Gracias por su apoyo, por estar conmigo en los momentos que más los necesito" , expresó con emoción.

La conductora continuó diciendo: "En estos últimos días han circulado acusaciones totalmente falsas sobre mi familia y sobre mí. Quiero ser muy clara: no estoy ni he estado bajo ninguna investigación. Estas acusaciones no tienen fundamento y estamos tomando todas las acciones legales necesarias para que la verdad salga a la luz".