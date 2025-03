Tilsa Lozano culpa a Magaly por extorsiones al exponer ingresos de artistas: "No se lave las manos"

Ante la gran ola de criminalidad que viene pasando el país que ha terminado con la vida del cantante Paul Flores 'El Ruso', Tilsa Lozano no se hizo ajena a lo sucedido. En esta ocasión, la 'vengadora' culpó a Magaly y varios programas de TV por exponer ingresos de varios artistas.

Durante la última edición de 'La Noche Habla', Tilsa Lozano expresó su indignación ante la criminalidad y extorsiones que viene sufriendo muchos artistas. Ante ello, la esposa de Jackson Mora responsabilizó no solo al gobierno por su falta de actuar, sino también a los programas de TV que han expuesto en varias ocasiones el monto que cobran por show, donde viven y más.

Luego de ello, la popular 'vengadora' expresó que aquellos mismas personas que han expuesto el salario de los artistas y cuánto ganan mensualmente se han indignado por esta situación. Afirma que ellos mismos los han expuesto.

"No lo digo de manera personal porque la semana pasada me han expuesto de esa manera porque ahora salen a decir indignados e indignadas a decir: 'Ay, lo que está pasando'. Filtran información y se hacen pasar por clientes, lo que nos pone en una situación muy vulnerable. ¿Por qué no asumen su responsabilidad?", agregó.