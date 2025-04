Tilsa Lozano y Jackson Mora son captados pasando la noche en un hotel a pesar de múltiples indirectas

Esta noche, el programa 'Magaly TV, la firme' promete causar revuelo al anunciar que mostrará imágenes exclusivas de Tilsa Lozano y Jackson Mora pasando la noche juntos en un hotel. La revelación sorprende, pues en las últimas semanas ambos se lanzaron indirectas en redes sociales, alimentando rumores de una posible separación.

En el avance más reciente del programa de espectáculos, se observa una recopilación de las historias y publicaciones que Tilsa y Jackson compartieron en Instagram. Las frases con doble sentido avivaron la especulación sobre una crisis sentimental, especialmente tras la acusación de infidelidad contra Mora por parte de uno de sus amigos cercanos.

Según el adelanto, el programa obtuvo imágenes donde se ve a la pareja entrando por separado a un conocido hotel ubicado en Miraflores. Las cámaras de Magaly Medina los captan horas después, saliendo del lugar en la mañana, lo que sugiere que pasaron la noche juntos.

Lo que ha llamado la atención es que ambos llegaron en sus respectivos vehículos, aparentemente para evitar sospechas y confundir a la prensa y al público. Este detalle ha generado aún más intriga sobre la verdadera situación sentimental que viven actualmente.

Hasta el momento, ni Tilsa ni Jackson han emitido declaraciones públicas respecto al contenido que será difundido esta noche. Sin embargo, se espera que el programa liderado por Magaly Medina tenga un alto índice de sintonía debido a la expectativa generada por el escándalo.

Durante una reciente emisión de "La Noche Habla", programa donde Tilsa participa como panelista, el tema de conversación giró en torno a los platos típicos de Semana Santa. En un momento de aparente relajo, la modelo reveló algunas de sus comidas favoritas:

"A mí me encanta la pota, me encanta mi pan con pejerrey, me encanta", comentó con naturalidad.