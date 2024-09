Tilsa Lozano regresa a los escenarios con atrevido show y al ritmo de "Soy soltera y hago lo que quiero"

Tilsa Lozano es uno de los modelos más recordadas hace varios años ya que tiene una gran trayectoria en el espectáculo. Después de casarse, la popular 'colita' se retiró de los escenarios pero hace unos días hizo su espectacular regreso con un show que incluía bailarines, coreografías y sus más pegajosos temas musicales.

A través de redes sociales, diversas personas compartieron videos del show de Tilsa Lozano, mismos que se hicieron virales debido a que la ex conejita había explicado hace unas semanas que no estaba interesada en volver a hacer shows nocturnos ya que le daba prioridad a su familia.

La ahora esposa de Jackson Mora sorprendió a todos los asistentes al evento 'Sodoma' al parecer cubierta como una bata, para que unos minutos después se descubra y luzca un sexy traje negro. La exmodelo se lució sobre el escenario mientras el público se mantenía super animado.

En entrevista con un conocido podcast, la exconejita confesó que hay muchas personas que le han pedido su regreso a la música, llegando a crear el hashtag #RevivanaTilsa, por lo que ha evaluado la posibilidad.

"Conversé con DJ Peligro y él me dijo 'tengo un reggaetón'", confesó la ex modelo en un inicio.

La esposa de Jackson Mora se mostró muy emocionada por un posible regreso, pero hizo énfasis en que se encuentra en una faceta distinta de su vida y nada sería como antes, ya que descartó volver a los escenarios o realizar presentaciones con poca ropa, como lo hacía hace varios años.