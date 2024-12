Toño Centella preocupado por la inacción policial ante extorsiones: "No me dicen nada"

Toño Centella es uno de los artistas que se ha convertido en uno de los más sonados del Perú en el género de la chicha y cumbia. En las últimos días, ha venido sufriendo extorsiones hacia su familia y su equipo musical. El cantante expresó su preocupación contra la inacción policial.

Desde que el cantante Toño Centella es víctima de las extorsiones, ha expresado su temor ante los ataques que ha recibido y que pueda pasar a su familia. En u video publicado en sus redes, expresó en la posibilidad de irse del Perú y dejar la música, pero ahora más tranquilo, habría recapacitado de su decisión.

Ahora, el artista contó que se ha mudado a otro lugar para vivir hasta que se pueda encontrar a los extorsionadores. pero se encuentra preocupado por la investigación policial. Expresó que no se han comunicado con él para nada y ha decidido tomar sus propias precauciones personales para él y su familia.

"La única medida que he tomado es irme de mi casa. Estoy viviendo por otro lado hasta que se tranquilice la situación. La Policía, bien gracias, no me han llamado ni me han dicho nada. Según ellos, están investigando, pero no me dicen nada. Si salgo a trabajar lo hago con agentes de seguridad, trabajo y me voy rápido a la casa donde me estoy quedando", expresó.