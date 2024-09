Uchulú se quiebra tras dar fuerte revelación sobre su madre ¿No estuvo de acuerdo con su operación?

La influencer Etza Alanís Reategui Wong, conocida popularmente como 'La Uchulú', viajó a Tailandia para someterse a una delicada cirugía de reasignación de sexo. Dado que se trata de un procedimiento médico complejo, la artista llevó a su madre para que la asistiera durante el proceso de recuperación.

No obstante, la influencer no pudo evitar quebrarse al dar una fuerte revelación sobre su madre, quien no habría estado de acuerdo con la decisión de 'Uchulú'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Uchulú se quiebra tras agradecer el apoyo de su madre

En sus historias de Instagram, la popular influencer Etza Reategui anunció su operación para la reasignación de sexo. Comentó que estaba iniciando los preparativos para el procedimiento y que su madre la acompañó, ya que será quien la asistirá durante su recuperación después de la cirugía y mientras permanezca en observación.

Uchulú agradece el apoyo de su madre

Sin embargo, no pudo evitar quebrarse al agradecer a su madre por el apoyo que le ha brindado, pese a que no estuvo de acuerdo con la decisión de la influencer. En ese sentido, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Gracias mamita hermosa, sin ti, no estaría tranquila ni preparada para este gran paso en mi vida... Te amo infinitamente, sé que andas angustiada y preocupada, pero sé que todo va a salir bien. (...) Sé que no estás de acuerdo con esta decisión, pero qué lindo poder tener tu apoyo, tu amor y tus cuidados... Te debo la vida entera madre mía", compartió La Uchulú.

En dicha imagen se puede apreciar a la madre de la influencer descansando previo al día de la operación. Tras ello, la exintegrante de 'El Reventonazo de la Chola' no pudo evitar contener las lágrimas al expresar su agradecimiento a su madre.

Se defiende de las críticas

Algunos usuarios en redes sociales expresaron su incredulidad ante el hecho de que, sin haber completado una carrera universitaria, la influencer Etza Alanís Reategui Wong pueda permitirse viajar al extranjero y ganar una gran cantidad de dinero. Ante ello, la popular 'Uchulú' respondió con respeto, explicando que su vida cambió durante la pandemia debido a las nuevas decisiones que tomó.

"Siempre persigan sus sueños, lo que ustedes deseen ser en esta vida... yo quería ser ingeniera agroindustrial acuícola, pero la vida y mis ganas de salir adelante dieron otro rumbo en la pandemia del año 2020, también amaba el mundo del arte y comencé con un celular que no tenía mucha calidad de video para realizar mis parodias", comentó La Uchulú.

De esta forma, la popular influencer Uchulú se defendió de las críticas de algunos usuarios en redes sociales, los cuales cuestionaban su estilo de vida pese a no haber terminado una carrera universitaria.