Uchulu revela detalles sobre su operación: "Obvio que voy a reglar y tener hijos"

Uchulu nuevamente reapareció en sus redes sociales para confirmar que se encuentra a pocas horas de someterse a una operación de un cambio de sexo decisión que evalúo durante mucho tiempo y la cual fue respaldada por su familia.

La actriz cómica respondió algunas preguntas de sus seguidores quienes se encuentran furiosos sobre esta intervención que terminará de convertirla en una mujer y por lo que se encuentra muy feliz y orgullosa de presumir la persona que siempre quiso ser.

La carismática e hilarante Uchulú decidió usar sus historias de Instagram para poder conversar unos momentos con sus seguidores a horas previas de su delicada intervención para convertirse en una mujer.

Hasta el momento se sabe que la influencer se someterá a una vaginoplastia esto quiere decir que será retirado su miembro masculino para formar uno femenino con todas las características que tiene una mujer.

Es por ello que Uchulu se tomó un tiempo para responder algunas dudas de sus seguidores siempre con su hilarante carisma.

"¿Te pondrán ovarios? Podrás tener hijitos o qué" , comentó un cibernauta a lo que la Uchulú no dudó en responder hilarantemente: "obvio que me van a poner una trompa de Falopio" , dijo entre risas.

Evidentemente estas respuestas fueron a manera de sarcasmo ya que es imposible que Uchulu lleve una vida de una mujer en todo sentido Ya que a lo único que se está sometiendo es a una operación estética de manera externa y así lo aseguro en sus redes.

"Bebés veo que no tienen mucha información acerca de la vaginoplastia y yo te voy a explicar cómo es esto lo que voy a hacerme es una vaginoplastia o sea voy a destruir nep*cito para poder formar una vagina o sea voy a tener clítoris, labios mayores, labios menores, vulva y una cavidad por la cual yo voy a poder tener relaciones sexuales. Lo que sí no voy a tener es una trompa de Falopio, no voy a tener ovarios no voy a poder quedarme embarazada y mucho menos arreglar porque aún existe la operación de trasplante de útero no existe", agregó la humorista dando un amplio panorama sobre la intervención a la que será sometida.