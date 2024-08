'Urraco' de Magaly Medina revela que hermano de Melissa Klug lo agredió: "Me dio un codazo en la cara"

Gianfranco Pérez, conocido por su colaboración con Magaly Medina y su participación en programas de espectáculos, reveló en su podcast 'Puro Floro' que sufrió una agresión física por parte de Joseph Klug, el hermano de Melissa Klug, en una discoteca mientras trabajaba para el recordado programa 'Amor, amor, amor'.

En ese sentido, el periodista contó el incómodo momento que vivió y cómo fue la agresión que sufrió. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Según el periodista Gianfranco Pérez, conocido por ser el reportero de Magaly Medina, fue agredido con patadas y codazos por el pariente de la popular 'Blanca de Chucuito', lo que lo llevó a tomar acciones legales en su contra.

El incidente ocurrió una noche en que Pérez investigaba la relación entre Melissa Klug y el exfutbolista Diego Chávarri para el programa 'Amor, amor, amor'. Pérez contó que la situación se complicó cuando fue invitado por Evelyn Vela, la mejor amiga de Melissa Klug, a un box en esa discoteca.

Aunque el periodista rechazó la invitación en varias ocasiones, Evelyn Vela insistió, llegando incluso a quitarle los lentes en un momento. Luego se acercó a Joseph Klug, quien acusó a Pérez de estar grabando y lo agredió físicamente. El reportero describió un escenario violento en el que fue derribado y golpeado por tres personas en el suelo.

"El brother me metió un codazo. Traté de dar un paso para atrás en el box chiquito y me tiraron al piso y entre 3 me pataearon. Los tres amigos de Joseph me patearon. Melissa Klug se estaba quitando, se estaba yendo", reveló el reportero de Magaly medina.