Virna Flores detalla las razones de su salida de AFHS: "Distintas a la voluntad de todo el mundo"

La talentosa actriz Virna Flores ha decidido abrirse y contar más sobre su salida de la exitosa serie "Al fondo hay sitio". Después de varias semanas de su despedida, Virna compartió detalles que sorprendieron a sus seguidores.

En su papel de Lorena, la madre de la hija de Tito, interpretado por Laszlo Kovacs, Virna conquistó los corazones del público. Al despedirse, la actriz publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde agradeció a todos por el cariño recibido.

"Gracias por el apoyo que me brindaron durante mi tiempo en la serie" , expresó, dejando claro lo mucho que valora a sus fans.

La trama de su personaje tomó un giro inesperado cuando surgieron otras mujeres que afirmaron que Tito también era el padre de sus hijos. Esta complicada situación llevó a Lorena a tomar la difícil decisión de dejar la casa de los Gonzáles junto a su hija. A pesar de que el drama fue ficticio, los seguidores sintieron la intensidad de la historia.

En una reciente entrevista con Jesús Alzamora en su podcast "La Lengua", Virna fue consultada sobre su salida y sorprendió a todos con su respuesta.

"He salido por razones muy distintas a la voluntad de todo el mundo. Entonces, en realidad no es algo que ya hasta aquí nomás va... Sí podría volver", dijo, dejando claro que su decisión no fue fácil y que había otros motivos detrás de su partida.