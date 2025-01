Waldir Felipa sorprende cantándole a Daniela Darcourt en romántico video: "Te pienso todo el día"

Daniela Darcourt y Waldir Felipa anunciaron su relación sentimental en setiembre del año pasado, pero al parecer ya llevarían alrededor de seis meses juntos. A través de sus redes, han demostrado el inmenso amor que se tienen y el bailarín luce más enamorado que nunca dedicándole una canción a la salsera.

La salsera Daniela Darcourt pasó el año nuevo junto a su pareja Waldir Felipa, después de ello siguieron de vacaciones en Punta Sal. A través de sus redes sociales, el bailarín compartió un video en la playa donde aparece junto a la artista.

En el video se puede ver como Felipa baila junto a la cantante de salsa y le canta la canción "Vagabundo" de Beéle, Manuel Turizo y Sebastián Yatra. La intérprete de "Señor Mentira" lo miraba muy enamorada escuchando cómo le cantaba y al final, el bailarín le da un beso.

"Y si tú la ve', tú la ve', dile que yo sigo soltero que me hago el que la quería y, en verdad, todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día aunque pase un año, no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no paga estadía, ey. Sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces ven y dame un beso", interpretó el bailarín.