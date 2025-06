Xiomy Kanashiro se pronuncia tras múltiples críticas en redes sociales: "Tengo 5 trabajos"

Xiomy Kanashiro se ha convertido en una de las figuras más mediáticas de la televisión nacional debido a su relación con Jefferson Farfán. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que este romance también le ha traído muchas críticas, especialmente de quienes la tildan de interesada.

Xiomy Kanashiro se defiende de los haters

Hace unas horas, la bailarina publicó un video bailando un trend viral de TikTok. Aunque la mayoría de comentarios destacaban su gran belleza, hubo una joven que la cuestionó por la calidad de su contenido. "¿Solo sabes hacer eso?", preguntó.

La respuesta de Xiomy no se hizo esperar. Afirmó que se divierte haciendo videos de baile, pero que en realidad trabaja mucho. "No, tengo cinco trabajos, pero me divierto haciendo TikTok", indicó.

Enseguida, la usuaria replicó diciendo que le da pena ver cómo Xiomy muestra sus curvas en redes sociales. "Me asquea ver que tanta mujer se exhibe como carne barata", dijo, generando indignación entre los demás internautas.

Kanashiro no pudo pasar por alto este comentario y decidió cerrar la conversación, indicando que solo disfruta del baile e invitándola a no ver su contenido si no es de su agrado. "¿Me exhibo? Jajaja, bendiciones reina, solo estoy bailando. Si no te gusta, pasa el video", sentenció.

Xiomy se niega a hablar de indirectas hacia Farfán

El último fin de semana, Kanashiro estuvo realizando varios eventos en distintos puntos de la capital y un equipo del programa América Hoy la encontró fuera de una discoteca. La reportera se acercó para preguntarle directamente: "¿Qué opinas de que la ex siga saliendo a hablar?".

Sin embargo, la respuesta de la 'Chinita' no fue tan contundente como se esperaba, ya que se limitó a decir que prefiere no emitir opiniones sobre terceras personas. "No hablo de terceras personas, mi amor" , dijo Kanashiro mientras era escoltada por el personal de seguridad hacia su camioneta.

La reportera no se rindió y volvió a preguntarle: "¿No te incomoda, Xiomy?". No obstante, ella siguió su camino y, una vez dentro de su movilidad, no respondió más preguntas de la prensa y ni siquiera bajó la ventana del vehículo.

Recordemos que en los últimos días, Yahaira Plasencia lanzó una canción que muchas personas han señalado que contiene fuertes indirectas para Jefferson Farfán.