Xiomy Kanashiro proyecta su boda con Jefferson Farfán fuera del Perú: "Ex una experiencia bonita"

La relación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro sigue dando que hablar y ya se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana. La bailarina ha hablado sobre la posibilidad de tener hijos con el exfutbolista y, más recientemente, proyectó una futura boda con él.

En la más reciente edición de su podcast, junto a Carlos Vilches, tuvieron como invitada a la wedding planner Francis Herrera. En medio de la conversación surgió la pregunta de rigor para Xiomy Kanashiro, quien aseguró que, si se casa, no sería en el Perú.

"Si yo me caso, uno, no invitaría a mucha gente; y dos, no me casaría aquí (en Lima o Perú). No, no nos gustaría que mucha gente vaya o se entere (...) Que rajen lo que quieran, ya estoy acostumbrada, pero yo creo que no me casaría acá", expresó.