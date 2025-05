Xiomy Kanashiro no descarta tener un hijo con Jefferson Farfán: "No estaría con alguien sin miras a una familia"

¡El amor está en el aire! Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista Jefferson Farfán, se animó a hablar sin tapujos sobre sus planes a futuro con la 'Foquita'. En una entrevista para "América Hoy", la popular 'Chinita' no descartó tener un hijo con él y dejó claro que su relación va viento en popa.

Aunque llevan pocos meses de relación, Xiomy Kanashiro fue directa al responder si Jefferson Farfán podría ser el padre de su primer bebé.

"(¿Ves a Jefferson como el padre de tu primer hijo) Yo creo que sí. No estaría con una persona si es que no voy a hacer una familia más adelante, pero ahorita no es prioridad", aseguró Xiomy para "América Hoy", dejando abierta la posibilidad de que en algún momento lleguen los pañales y biberones a su vida.