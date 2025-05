Onelia Molina revela que tendría privilegios por ser expareja de Mario Irivarren: "Hay niveles"

Durante un segmento de 'Esto es Guerra', Mario Irivarren tenía que embarrar a Onelia Molina con espuma, pero no lo llegó a realizar por completo. Ante esto, Onelia Molina afirma tener privilegios por ser su expareja.

En una entrevista con 'América Espectáculos', Mario Irivarren comentó sobre el reto donde tenía que embarrar con espuma en la cara y cabello de su expareja Onelia Molina. El chico reality afirmó que no lo hizo por un tema de caballerosidad y conoce todo lo que las mujeres invierten en su maquillaje.

"Hay que ser caballero, a mí me da pena mancharle, cuando a las chicas hay que mancharles el pelo porque entiendo todo el trabajo que hay detrás de lavar un pelo largo. Yo me echo dos gotas de agua y para los tres pelos que tengo, y ame limpié. Las pestañas, el maquillaje, sería muy rara que yo sea muy cruel de embarrar, ahora si ya estuviera embarrada, ya sin asco le embarro todo, pero estaba limpia", expresó.

Después, Onelia Molina también comentó sobre lo sucedido y afirmó entre broma que sí tendría privilegios para que no la embarre por ser su expareja. Así mismo, declaró que aprovechó el momento para embarrar a Mario Irivarren en su turno como una forma de 'venganza'.

"Hay niveles, hay ciertos privilegios que tengo por ser la ex. La venganza es dulce, sí literal, es un juego, es broma, estamos trabajando. Lo embarro, peor no lo hago duro, lo hago despacito a ninguno de mis compañeros. Las ganas no faltan", expresó la odontóloga entre risas.