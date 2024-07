Yaco Eskenazi revela por qué su familia no lo acompañó en la final de 'EGCF': "Soy un macho alfa"

Yaco Eskenazi se convirtió en el flamante ganador de la última temporada de 'El Gran Chef: Famosos', pero más allá que se hable de su triunfo, muchas personas se preguntaron por qué su familia no lo acompañó durante la gala final del programa. En ese sentido, el 'guerrero' salió al frente para aclarar los rumores.

Recordemos que en el programa final del reality de cocina se invita a que los participantes puedan llevar a sus familiares para compartir su última prueba y posiblemente alzar la 'olla de oro'. Durante esta última temporada, todos llevaron a sus familiares, excepto Yaco; lo cual generó una ola de cuestionamientos.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi?

El exparticipante de 'Esto Es Guerra' se presentó en el programa 'Arriba Mi Gente' y afirmó que él fue quien tomó la decisión de qué su familia no lo acompañe durante la final del reality, dado que su esposa tiene contrato con otro canal (América TV).

"Quiero aclarar algo, el que no haya venido ningún familiar es responsabilidad mia (...) Claramente no le iban a dar permiso y yo entiendo, si a mí me dicen que vaya el Día de la Madre (la productora) no me daría permiso, pero son las reglas del juego, es así", expresó en un inicio.

Asimismo, no quiso que sus hijos vayan con la nana porque el programa representa una situación de estrés a la que no estaba dispuesto a someterlos, mientras que su madre y hermana no les gusta ser apariciones públicas.

"¿Por qué no vino mi mamá? A mi mamá no le gusta las apariciones en la tele, no le iba a pedir a la nana a que traigan a mis hijos. Es un momento estresante, difícil, no quería tener a mis hijos y que vean si gane o perdí. Tengo en mi cabeza que soy un macho alfa y que tengo que asumir los golpes de mi vida", expresó.

Yaco Eskenazi aclara en #ArribaMiGente el porqué ningún familiar lo acompañó en la final de #ElGranChefFamosos 👇🏼 pic.twitter.com/RiH7vBWC1X — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) July 23, 2024

¿Qué dijo Yaco tras ganar 'EGCF'?

Una final llena de emociones y sentimientos encontrados, Yaco Eskenazi logró imponerse tras una reñida final donde Brenda Carvalho ocupó el tercer lugar y Santiago Suárez el segundo, incluso recalcó que jamás hubiera imaginado que llegaría a la gran final.

Antes de recibir su premio, Yaco expresó sus impresiones sobre su participación. "Muy sorprendido de estar entre los dos. Yo sentía que Brenda era favorita. Giacomo, me diste una lección en dos palabras, que gracias a la vida lo tomé bien, 'humildad de aprendiz'", mencionó.

Es así que, Yaco Eskenazi se convirtió en ganador de la más reciente temporada de 'El Gran Chef: Famosos' y ahora reveló que él tomó la decisión de que su familia no lo acompañe porque quería evitarles el estrés y su esposa pertenece a otro canal.