¡Emotivo! Natalie Vértiz le dedica tierno mensaje a su trabajadora del hogar: "Noble y buena"

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi mantienen un vínculo bastante fuerte con la popularmente conocida como "Boufi" la persona que se ha dedicado a cuidar a sus hijos en casa siendo su mano derecha cuando ellos no se encuentran en el hogar.

Es por ello que el día de hoy al ser su cumpleaños, la modelo no dudó en dedicarle unas tiernas palabras a la mujer que se ha convertido en un miembro más de su familia.

Natalie Vértiz usó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a la mujer que ha compartido junto a ella la crianza de sus dos hijos y que con el tiempo se ha convertido en una pieza fundamental de su familia.

La influencer compartió una imagen de su nana aquí en la llama "Boufi", en la instantánea se le puede ver compartiendo con uno de sus hijos cuando apenas tenía un año aproximadamente destacando todo el tiempo que ha compartido con su familia por lo que ahora tiene un lugar muy especial en su corazón.

Mensaje de Natalie Vértiz a 'Boufi' la nana de sus hijos

De inmediato, Rosmery Coveñas se emocionó con las palabras que le dedicó Natalie y no dudó en responderle a través de sus redes sociales reposteando la publicación.

Esta no es la primera vez que Natalie Vértiz comparte un tierno gesto con su trabajadora del hogar y es que en una anterior ocasión viajaron hacia su pueblo natal junto a Yaco para disfrutar de un día familiar con la familia de 'Boufi'.

Yaco Eskenazi abrió su corazón y recordó una de las crisis más duras que enfrentó en su matrimonio con Natalie Vértiz. En una entrevista para el podcast de Jorge Talavera, en Confesionespodcast, Yaco habló sobre cómo su padre, antes de fallecer, lo aconsejó para no rendirse y luchar por su relación.

Un consejo del corazón. Yaco mencionó que su padre fue crucial en un momento de gran dificultad con Natalie.

"Todo el mundo me dice que Leo se parece mucho a mi papá y ese es un hijo que mi papá me pidió tener antes de morir. Esa navidad tuvimos una conversación; en ese entonces Natalie y yo teníamos una crisis y él me decía: 'Los Eskenazi no abandonan a la familia'" , recordó Yaco con emoción.

Rescatando el matrimonio. En ese momento, Yaco estaba considerando la posibilidad de separarse, pero su padre lo instó a seguir adelante.

"Yo le decía: 'Pero si no funciona, no funciona pues, ya fue'. Me decía: 'No, los Eskenazi no son así, van hasta el final. Tú lo que tienes que hacer es recomponerte y buscar tener otro hijo con tu mujer, porque tienen que seguir'", añadió.