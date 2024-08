Yiddá Eslava sufre accidente doméstico y preocupa a sus fans: "Está horrible"

La artista y productora Yiddá Eslava usó sus redes sociales para contarle a todos sus seguidores que tuvo un desafortunado accidente en casa debido a un descuido por lo que pidió los consejos de su comunidad para poder aliviar el dolor que estaba sintiendo.

Actualmente, la actriz se encuentra lejos de sus hijos debido a que se fueron de vacaciones con su padre Julián Zucchi a Argentina.

La actriz Yiddá Eslava sufrió un lamentable accidente mientras realizaba algunas actividades domésticas en casa y es que la productora se mostró preocupada e incluso mostró un video de las consecuencias de este pequeño accidente en el hogar.

A través de su cuenta oficial de Instagram Yiddá compartió una historia dónde contó que acaba de quemarse con la hervidora aparentemente porque no se dio cuenta que el vapor podría ser perjudicial y se encontraba una distancia bastante cerca.

"Me quemé horrible horrible horrible horrible, la manera más estúpida o sea ustedes no me ven llorando literal tengo mucha tolerancia el dolor demasiada diría yo pero me he quemado horrible", dijo inicialmente la expareja de Julián Zucchi.