¿Encontró el amor? Micheille Soifer confirma 'saliditas' con cantante cubano Gleysom Reñé

Micheille Soifer no le ha cerrado las puertas al amor, pues reveló que se está dando una nueva oportunidad. La exintegrante de reality shows confirmó que está saliendo con el cantante cubano Gleysom Reñé, con quien ha sido relacionada sentimentalmente desde hace semanas.

En ese sentido, durante una reciente entrevista con Carlos Vílchez, la intérprete de 'Bombón asesino' compartió todos los detalles sobre su relación. ¿Conoció por fin el amor? Entérate de más en la siguiente nota.

Micheille Soifer confirma saliditas con cantante cubano

Durante una reciente entrevista para el programa podcast en YouTube de Carlos Vílchez, la cantante Micheille Soifer decidió abrir su corazón y revelar detalles sobre su actual situación amorosa. Y es que la intérprete de 'bombón asesino' confirmó que se encuentra en saliditas con el cantante cubano Gleysom Reñé, con quien mantiene una muy buena relación.

A pesar de que Micheille Soifer no se ha caracterizado por contar muchos detalles sobre su vida, al final reveló que ya se ha besado con el cubano y no dudó en elogiar la forma de ser que tiene con ella, pues Soifer considera que él no le hará daño.

"Es un besito nomás. Es churro y es una buena persona, es lindo, tímido. ¡A los vividores ya ahora los huelo de lejos!", expresó Michelle Soifer sobre su nuevo pretendiente. Por su parte, Carlos Vílchez coincidió en que el artista extranjero es un buen hombre.

¿Quién es Gleysom Reñé?

Gleysom Reñé es un cantante cubano que inició su carrera musical como miembro de la agrupación de salsa Combinación de la Habana. En una charla con la prensa, el artista reveló que comenzará su carrera como solista con el lanzamiento de su primer sencillo titulado 'Yo te quiero'. Al igual que Micheille Soifer, comparte el mismo ambiente y pasión por la música.

"Estoy súper contento en esta nueva etapa de mi carrera. Dar un paso al costado de una agrupación consagrada y muy querida como "Combinación de la Habana" no ha sido fácil, pero era el momento indicado para empezar a cumplir mis propios sueños", expresó el cubano en una reciente entrevista.

Por tal motivo, Micheille Soifer fue cuidadosa al revelar detalles sobre su actual situación amorosa con el cantante cubano. No obstante, marcó distancia de los vividores y dejó en claro que Gleysom Reñé es una excelente persona. Solo el tiempo dirá si la intérprete de 'bombón asesino' por fin encontró el amor.