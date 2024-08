Shawn Mendes anuncia su regreso a la música: Tras dos años de pausa lanzará un nuevo álbum

Los fieles seguidores de Shawn Mendes se encuentran más felices que nunca luego de que el increíble artista anunciara oficialmente que regresa a la música con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio.

Esta noticia emociona a sus fanáticos, quienes esperaban el retorno del cantante con muchas ansias, pues ya han transcurrido dos años desde que comunicó su retiro en julio del 2022. En aquel entonces el cantante se encontraba de gira para promocionar "Wonder", el cual - hasta la fecha - es su último disco, lanzado en 2020. Unos problemas de salud mental serían la razón por la que Mendes se mantuvo alejado de los escenarios.

Cabe mencionar que, de todos modos, la referida fecha no fue la última vez que el intérprete sacó nueva música, ya que participó de la banda sonora de la película "Lilo, Lilo, Cocodrilo", como la voz del personaje principal "Lyle".

Agregado a ello, y pocos meses antes de su retiro, estrenó "When You're Gone", que fue el último sencillo que llegó a las plataformas en medio de los rumores que afrontaba respecto a su ruptura amorosa con la reconocida cantante Camila Cabello.

Nuevo álbum "Shawn"

Tras semanas de crípticos mensajes y videos, Mendes por fin reveló ante el mundo que este año lanzará un nuevo álbum, al que simplemente ha decidido titular como "Shawn". Se conoce que el próximo trabajo de estudio del canadiense verá la luz este 18 de octubre.

Además, el artista confirmó que las dos primeras canciones "Why Why Why" y "Isn't That Enough" serán lanzadas el 8 de agosto, fecha en la que es el cumpleaños del propio interpréte de "Stitches".

Shawn Mendes regresa a la música

A través de una publicación realizada en su cuenta de Instagram, Shawn expresó sus sentimientos ante sus fans y explicó cómo su proceso de sanación personal ha cambiado su vida, poniendo en comparación lo que sentía hace dos años con lo que siente ahora.

"La música realmente puede ser medicina. Hace 2 años sentí que no tenía ni idea de quién era yo. Hace un año no podía entrar en un estudio sin caer en pánico total. Así que estar aquí ahora mismo con 12 hermosas canciones terminadas se siente como un regalo", indicó.

Agregado a ello agradeció a Dios, así como también a todos sus amigos y familia, por todo el amor que le han brindado. En esa línea, destacó que sin el aporte afectivo de su círculo cercano no habría podido lograr esta creación.

"La vida puede ser brutal, pero tener a un pequeño grupo de personas en las que confías profundamente para que te acompañen lo hace mucho mejor", añadió.

Finalmente, pero sin ser menos importantes, Shawn Mendes agradeció desde el fondo de su corazón a los fanáticos de su música por ser "increíblemente solidarios, pacientes y cariñosos". También manifestó su amplio deseo de que su nuevo álbum le encante a su público tanto como a él.