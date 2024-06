¡Causó sensación! Policía sube al escenario para cantar 'Partido en Dos' e impresiona a La Única Tropical

La Única Tropical se ha convertido en una de las orquestas de cumbia más reconocidas y escuchadas en los últimos meses gracias a sus pegajosos temas, donde destaca 'Partido en dos' y fue justamente este tema el que un policía decidió entonar en uno de los conciertos de la agrupación musical, desatando la euforia del público.

En su cuenta oficial de TikTok , La Única Tropical publicó el video donde un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) entonó las notas de 'Partido en dos' con un sentimiento y voz inigualable, mientras todos en el público lo aplaudían y registraban el momento con sus celulares.

La publicación se volvió viral rápidamente en TikTok y miles de internautas elogiaron la buena voz que el policía tiene, mientras otros bromeaban sobre las funciones del efectivo .

Por otro lado, varios internautas se mostraron sumamente preocupados porque el joven utilizó su uniforme de la PNP para subir al escenario e indicaron que podría ser sancionado. Sin embargo, un joven comentó que 'Morales' no recibiría una sanción por parte de su institución.

"Para los que no saben quizá, les informo que el colega no será sancionado porque no está que hace quedar mal a la PNP, más bien demuestra el talento que la PNP tiene y ayuda a su imagen", indicó.