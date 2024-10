Andrés Hurtado pide llevar juicio en libertad para cuidar a su hija: "Quiero llevarla al colegio"

Andrés Hurtado se encuentra detenido hace aproximadamente dos semanas mientras espera la respuesta del juez para determinar si es sentenciado a 18 meses de prisión preventiva mientras duran las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Durante una reciente audiencia, el presentador de televisión sorprendió al juez a cargo del caso, Juan Carlos Checkley, con una inusual petición. Hurtado solicitó llevar su juicio en libertad para poder continuar trabajando.

"Señor juez, me gustaría afrontar un juicio justo en libertad porque tengo una niña de nueve años (...) Nunca en mi vida se me ha ocurrido por mi cabeza (realizar actos ilícitos) porque tengo trabajo actualmente y me han contratado en Sitramec SAC como gerente de relaciones públicas, sabiendo que podía tener este problema", expresó durante la audiencia.