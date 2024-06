¿En pijamas? Dina Boluarte luce buzo de Los Simpson en viaje oficial

Dina Boluarte, presidenta del Perú ha recibido miles de críticas en redes sociales luego de usar un atuendo que no era el correcto para la ocasión.

Boluarte vestía una polera de la serie animada Los Simpson, incluso su vestimenta habría causado la incomodidad del embajador del Perú en Francia quien tenía cara de pocos amigos.

Dejando mucho que desear

Dina Boluarte vuelve a acaparar la atención pero no por sus buenas gestiones sino por el atuendo que usó para un viaje oficial en el cual tenía que vestir de manera elegante.

Como se recuerda, Boluarte partió el último domingo a China en un vuelo comercial, y llegó a París, donde hizo escala.

Tras su llegada a Francia fue recibida por el embajador de Perú, Rolando Ruiz Rosas, sin embargo, lejos de estar vestida acorde a la situación, usó una polera blanca de los Simpson que hasta se podría haber confundido con una pijama.

En la imagen que se ha viralizado en redes sociales se puede identificar el gesto del diplomático, pues se veía evidentemente incómodo, tal vez por la vestimenta de la presidenta quien no parecía preocupada por el que dirán de su ropa.

Una vez más Dina Boluarte se gana un punto menos a ojos de todos los peruanos quienes consideran que la presidenta no ha dado la talla para afrontar las problemáticas del país.

Exministro de Dina Boluarte es acusado de violencia física y psicológica contra su expareja

Jorge Chávez, exministro de Defensa, fue acusado de violencia física y psicológica por Tamara Gutiérrez, con quien tuvo una relación sentimental durante siete años. En un reportaje transmitido el domingo por Cuarto Poder, la joven presentó audios y videos como evidencia, donde se escuchan discusiones y comentarios despectivos por parte del exministro.

Ante ello, el exministro de Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la tormenta, pues tendrá que afrontar estas acusaciones de su expareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

"Me dice que vivamos juntos. Acepto y le dije: 'voy a buscar trabajo en Lima para que tu carga familiar no sea tan pesada'", comentó la joven expareja de Jorge Chávez. En 2020, Chávez fue nombrado ministro de Defensa por el expresidente Martín Vizcarra, y en 2022 asumió el mismo portafolio durante el mandato de Boluarte.

A mediados de ese año, Gutiérrez comenzó a trabajar en el Congreso, pero renunció cuando Chávez fue juramentado. "Renuncié ese día que él se vuelve ministro... para evitar algún tema de conflicto de intereses", afirmó. La relación culminó en conflictos por la vivienda compartida, acreditada por una constancia de convivencia firmada en junio de 2019.

"Me he sentido humillada, despreciada. He sentido que ya no podía más. Han sido meses en cama", relató a Cuarto Poder Tamara Gutiérrez, expareja del exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, a quien denunció ante la Policía por violencia física y psicológica.