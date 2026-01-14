EN VIVO Paro de transportistas en Lima y Callao: Empresas suspenden su servicio por inseguridad

Lima y Callao amanecieron este miércoles 14 de enero con serios problemas de movilidad debido al paro de transportistas convocado por gremios del sector. Según se anunció, más de 20 mil unidades dejan de operar durante 24 horas como protesta frente al aumento de inseguridad, reflejada en más extorsiones, ataques armados y la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.

Sigue EN VIVO el paro de transportistas HOY 14 DE ENERO

9:08

El presidente llega a Acho, donde se registra un gran despliegue policial. El mandatario salió de Palacio de Gobierno, caminó junto a su ministro del Interior a lo largo de la avenida Abancay, cruzó el Puente de Acho y llegó a una carpa de seguridad distrital para reunirse con los dirigentes del sector transporte. Llama la atención el alto nivel de seguridad en la zona.

8:59

El presidente José Jerí se dirige en estos momentos hacia Acho, en el centro de Lima, para sostener una reunión con los dirigentes de los transportistas, en el marco del paro que se viene registrando por la inseguridad y las extorsiones al sector. Choferes y dirigentes del sector lo esperan en la zona, donde se observa un fuerte despliegue policial por el paro de transportistas.

8:47

En la Panamericana Norte se registra poca presencia de buses de transporte público debido al paro de transportistas, lo que ha complicado el traslado de los usuarios. En tanto, en la Panamericana Sur se reportó un accidente de tránsito que generó congestión vehicular.

8:45

En el distrito de Puente Piedra, pocas unidades de transporte público salieron a trabajar tras el anuncio del paro. Esta situación generó demoras y complicaciones para los usuarios desde tempranas horas del día.

8:20

En el paradero de Pro, en Los Olivos, varios buses y coasters continúan circulando con normalidad. Sin embargo, la cantidad de unidades es menor a la de un día regular.

8:10

Los principales dirigentes de los gremios de transporte se reunieron en el Puente de Acho, en el centro de Lima, para evaluar el desarrollo del paro. Al lugar llegó una fuerte presencia policial ante la posible visita del presidente José Jeri. Desde la plazuela de Acho, Martín Ojeda confirmó que sostendrán una reunión con el mandatario.

8:05

Según informó Latina Noticias, la avenida Los Próceres registra pocos buses y escasos pasajeros. En tanto, decenas de usuarios quedaron varados en Puente Nuevo debido a la falta de unidades por el paro de transportistas.

8:00

La PNP informó en sus redes sociales que el comandante general, Óscar Manuel Arriola Delgado, supervisa el despliegue policial en puntos críticos de Lima por el paro de transportistas de este 14 de enero. La supervisión se realiza desde la estación Naranjal del Metropolitano, para garantizar el orden y la seguridad ciudadana.

7:40

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, destacó la magnitud de la medida y el respaldo del sector. Advirtió que la paralización refleja un problema estructural que viene afectando al transporte formal desde hace años.

"De acuerdo a la estimación de Transportes Unidos, uno de los convocantes, son alrededor de 320 empresas y cerca de 20,000 unidades que han dejado de trabajar. Lamentablemente, gran parte de los vehículos presentes es lo que combatimos día a día: informalidad, vehículos sin señales", señaló Ojeda a Latina Noticias.

7:34

Desde las primeras horas del día, miles de personas tuvieron dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo, estudios o citas médicas. Paraderos llenos, largas caminatas y buses repletos marcaron la jornada en varios puntos de la capital, especialmente en zonas como Puente Nuevo y la Panamericana Sur.

Ante la situación, el Ministerio de Trabajo pidió comprensión a los empleadores y recomendó aplicar trabajo remoto. Además, anunció una tolerancia de hasta cuatro horas en el horario de ingreso para los trabajadores afectados por la falta de transporte.

EsSalud también informó que los asegurados que no puedan llegar a sus citas médicas deberán solicitar la reprogramación inmediata. Destacaron que están tomando todas las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas.

Por su parte, el Ministerio de Salud aseguró que la atención en hospitales y centros médicos se realizará con normalidad durante la jornada. Reafirmaron que las personas que no pueden asistir a sus citas podrán reprogramarlas.

Desde la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se precisó que los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas 1 y 2 del Metro de Lima operan con normalidad. Señalaron que esta medida se realiza el objetivo de cubrir la alta demanda generada por el paro.

Transportistas adelantan medida por violencia constante

La paralización del servicio, que inicialmente estaba prevista para el 15 de enero, fue adelantada tras nuevos hechos de violencia. En lo que va del año ya se han reportado ocho atentados contra unidades de transporte público, con un saldo de dos conductores fallecidos, situación que encendió las alarmas en el sector.

Los representantes del gremio aseguran que salir a trabajar se ha convertido en un riesgo diario. Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, explicó el motivo de la protesta y fue directo al señalar que "la medida responde al cansancio acumulado por la ausencia de acciones concretas", remarcando que los choferes trabajan bajo amenazas constantes.

Pese al paro, algunas empresas decidieron mantener sus recorridos con pocas unidades, lo que provocó buses llenos y momentos de tensión entre los pasajeros que intentaban subir a como dé lugar.

En conclusión, el paro de transportistas evidenció la grave inseguridad que afecta al sector y a millones de ciudadanos que dependen del servicio. Mientras los gremios exigen acciones reales contra las extorsiones, la población espera que esta protesta genere soluciones concretas para poder trabajar y movilizarse sin miedo en Lima y Callao.