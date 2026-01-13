Precio del DÓLAR HOY, martes 13 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando calma en el arranque de la segunda semana de enero. El dólar mantiene un comportamiento estable, una tendencia que se viene repitiendo desde finales de diciembre y que ofrece previsibilidad a ciudadanos, empresas y agentes económicos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este martes 13 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.355 soles para la compra y 3.368 soles para la venta, confirmando que el tipo de cambio se mantiene dentro de un rango controlado.

Este comportamiento no sorprende al mercado. En las últimas semanas, la moneda estadounidense ha mostrado variaciones mínimas, con ligeros ajustes diarios que no han marcado una tendencia clara ni al alza ni a la baja.

Desde los últimos días de diciembre, el dólar ha oscilado apenas algunos centavos. En varios días consecutivos, incluidos fines de semana, el precio se repitió o tuvo cambios muy leves, reforzando la sensación de estabilidad cambiaria.

Durante los primeros días de enero, el escenario ha sido similar. Aunque se registraron pequeñas variaciones en la compra y venta, estas se mantuvieron dentro de márgenes estrechos y sin impactos relevantes en el mercado local.

Incluso en jornadas donde suele aumentar la demanda por pagos, compras o viajes, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto refleja un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares en el país.

Precio del dólar del 1 al 13 de enero. (SUNAT)

Analistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de la divisa estadounidense. Además, no se han presentado factores económicos o políticos de alto impacto que generen presión sobre el tipo de cambio.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos bruscos que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a mantener la calma cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos sin el temor de enfrentar subidas repentinas que afecten el presupuesto mensual.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones a corto plazo. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos en el corto plazo.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el panorama general de calma que predomina en el mercado cambiario. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento observado desde finales de diciembre sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 13 de enero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio no es el mismo en todos lados y puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y sacarle mejor provecho a tu plata.

Además, siempre es buena idea consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. No solo la SUNAT ofrece esta información, también hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este martes 13 de enero. La moneda estadounidense consolida un inicio de año marcado por la calma y la previsibilidad en el mercado cambiario.